تريند «007» يسخر من الصفقة القياسية لليفربول!

بات مصطلح «007» أحد أكثر العبارات رواجاً في ثقافة السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي الإنجليزي في كرة القدم، ويُطلق على اللاعب الجديد الذي يخوض أول سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي من دون تسجيل أو صناعة أهداف، اللفظ مستوحى من شخصية العميل السري جيمس بوند، ويُستخدم وسيلة سهلة وسريعة للنقد اللاذع، لكن خلف هذه العبارة الساخرة تختبئ كثير من المبالغات، كما يظهر في أمثلة عديدة.

آخر من وقع ضحية لهذا الوصف هو فلوريان فيرتز، صفقة ليفربول القياسية بقيمة 116 مليون جنيه إسترليني، حيث لم يسجل اللاعب الألماني أو يصنع في أول ست مباريات له بالدوري، ليصبح مهدداً بالوصف قبل لقاء فريقه أمام تشيلسي.

ورغم موهبته الكبيرة، وجد نفسه هدفاً سهلاً للانتقادات، في وقت يحتاج فيه إلى فترة طبيعية للتأقلم مع إيقاع الدوري الإنجليزي وضغط اللعب في خط هجومي جديد يضم إيزاك وإكيتيكي.

أما قديماً ولو كانت وسائل التواصل نشطة عام 1999، لكان تييري هنري أبرز ضحايا تريند «007»، إذ عجز عن التسجيل في أول سبع مباريات مع أرسنال بعد انتقاله من يوفنتوس، لكنه لاحقاً أصبح الهداف التاريخي للنادي بـ 175 هدفاً و74 تمريرة حاسمة، وأيضاً مر ماتيوس كونيا بتجربة مشابهة حين انتقل من أتلتيكو مدريد إلى وولفرهامبتون عام 2023، لكنه بعد فترة تأقلم أصبح عنصراً مؤثراً، وكشف بنفسه: «الأمر أصعب قليلاً، ويحتاج وقتاً للتكيف، لكنني الآن أكثر ثقة».

بيانات SkillCorner تؤكد أن الدوري الإنجليزي يتضمن أكبر عدد من الركض عالي الكثافة (أكثر من 20 كلم/س)، مقارنة بالدوريات الكبرى الأخرى في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وهو ما يزيد صعوبة البداية للاعبين القادمين من الخارج.

صحيح أن بعض النجوم تألقوا سريعاً مثل هالاند وأجويرو ودييجو كوستا، لكن التاريخ يضم أيضاً أسماء بدأت بقوة ثم خبت سريعاً مثل المصري عمرو زكي مع ويجان وميتشو مع سوانزي، والمثال الأقرب هو خاميس رودريجيز، الذي حقق 6 مساهمات تهديفية في أول سبع مباريات مع إيفرتون عام 2020، لكنه لم يحافظ على المستوى نفسه لاحقاً.