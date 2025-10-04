اتحاد الكرة يُوفر 5 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى الدوحة

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرصه على دعم المنتخب الوطني في منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسعياً لتوفير كل عناصر النجاح للأبيض في تحقيق آمال الجماهير الإماراتية بالتأهل إلى المونديال، قرر اتحاد كرة القدم توفير 5 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشجيع ومؤازرة المنتخب في مباراته الأولى أمام شقيقه منتخب عُمان المقررة يوم 11 أكتوبر الجاري، في استاد حمد بن جاسم بنادي السد.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة سيقوم بفتح باب التسجيل للجماهير الراغبة بالسفر عبر الطائرات الخاصة إلكترونياً، عبر منصاته الرسمية، وفقاً للشروط والأحكام.

وبالنسبة لآلية تسليم التذاكر سيتم توزيعها في فندق راديسون بلو الدوحة، ابتداء من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساء أيام 9 و10 و11 أكتوبر حتى نفاد التذاكر، وذلك لجميع الجماهير الإماراتية، مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية، حيث سيتم تسليم كل شخص تذكرة واحدة فقط.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الاتحاد يبذل قصارى جهده من أجل توفير بيئة داعمة للمنتخب الوطني في مباريات الملحق، مشيراً إلى أن هذه المرحلة من التصفيات غاية في الأهمية، وتحتاج إلى دعم الجميع.

وقال: «إن توفير الطائرات الخمس للمباراة الأولى يأتي ضمن حملة - حلم وطن- التي تعمل على تهيئة أفضل الظروف للمنتخب الوطني في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026».

وثمّن الأمين العام مبادرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الخاصة بتوفير طائرة لنقل الجماهير الإماراتية إلى الدوحة، وكذلك نادي شباب الأهلي ومجموعة تايجر، مؤكداً أن هذه المبادرات ستكون خير محفّز للجمهور واللاعبين على حد سواء.

وأضاف أن اتحاد الكرة شكّل فرق عمل مختلفة لخدمة كافة الجماهير الإماراتية في الدوحة، سواء في المطار والمنافذ الحدودية وكذلك في الملعب، مؤكداً أن اتحاد الكرة قام كذلك بتأمين المواصلات من المطار إلى الملعب والعكس، مع توفير وجبات مناسبة وتوزيع هدايا تذكارية وأدوات تشجيعية.

وأشاد الأمين العام بتعاون الأندية ووسائل الإعلام ونجوم الكرة الإماراتية السابقين والحاليين وكُل المؤسسات والجهات والرعاة، مثمناً في الوقت نفسه جهود جميع المشاركين في حملة «حلم وطن».