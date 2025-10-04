أرتيتا من «المغامرة» إلى مشروع «البطل الاستثنائي»



معتز الشامي (أبوظبي)



حين تولى ميكيل أرتيتا تدريب أرسنال في شتاء 2019، كان المدرب الشاب بلا خبرة عملية في عالم الإدارة الفنية، ورغم ذلك، منحه النادي العريق الثقة في لحظة كان يعيش فيها حالة تخبط، محتلاً المركز العاشر بالدوري وخارج أوروبا بعد هزيمة أمام أولمبياكوس، القرار حينها بدا مغامرة كبرى، لكن اليوم وبعد مرور ست سنوات تقريباً و299 مباراة، يقف أرتيتا أحد أبرز مدربي الجيل الجديد، صانعاً من أرسنال فريقاً منافساً حقيقياً على البطولات.

التغيير الأوضح يمكن رصده عند مقارنة تشكيلته الأولى بمباراته الأخيرة ضد أولمبياكوس في دوري الأبطال. في بداياته، كان يواجه صعوبة في اختيار لاعبين جاهزين، فيما الآن يملك رفاهية الزج بأسماء بحجم ديكلان رايس، جوريان تيمبر، بوكايو ساكا وإيبيريتشي إيزه من مقاعد البدلاء، حتى الإصابات لم تعد أزمة، مع وجود عمق نوعي غير مسبوق في قائمة «المدفعجية».

بينما كان ساكا هو الناجي الوحيد من قائمة أرتيتا الأولى، كما تطور جابرييل مارتينيلي من مراهق مجهول إلى نجم ثابت في الفريق، في المقابل، معظم عناصر الماضي رحلت، تاركة خلفها إرثاً من التراجع والخيبات.

ولم تكن رحلة أرتيتا مفروشة بالورود، حيث واجه أزمات مع لاعبين بارزين مثل مسعود أوزيل وأوباميانج، وعانى من خسارات موجعة في بداية موسم بثلاث هزائم متتالية، وانتقادات لخياراته في سوق الانتقالات، وأضف إلى ذلك تأثير جائحة كورونا والإصابات المتكررة، فضلاً عن إخفاقات في بطولات الكؤوس المحلية، رغم تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020.

ورغم كل ذلك، جمع أرتيتا 176 انتصاراً من أصل 299 مباراة، ليصبح سابع أطول مدربي أرسنال بقاءً في المنصب، ومع استمرار المشروع، لا يبدو أن رحلته تقترب من نهايتها.

وفي تصريحاته الأخيرة، شدد أرتيتا على أن أرسنال حقق تقدماً كبيراً، لكنه لم يصل بعد إلى «الألقاب الكبرى»، والمنافسة في الدوري الإنجليزي، كما يرى، تتطلب أن تكون «استثنائياً»، لا مجرد جيد أو ممتاز، والأندية الأخرى مثل مانشستر سيتي، رفعت سقف التحدي إلى مستويات غير مسبوقة.

ويعتبر المدرب الإسباني أن التحدي الحالي لا يقتصر على مواجهة الكبار، بل على ضمان الانتصار أمام خصوم متوسطي المستوى، مثل كريستال بالاس أو برايتون، وهي مباريات أضاع فيها أرسنال 9 نقاط الموسم الماضي.

ومع اقترابه من مباراة رقم 300، يبدو أرتيتا مرشحاً لتجاوز أسماء تاريخية في قائمة مدربي أرسنال الأطول خدمة، وربما منافسة إرث هيربرت تشابمان صاحب التمثال الشهير في ملعب النادي، ما يجمعه مع اللاعبين والجماهير يعكس علاقة تتجاوز مجرد مدرب وفريق، بل مشروع طويل الأمد قائم على القيم والطموح.