الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يُثمّن مبادرات حملة «حلم وطن»

حمدان بن مبارك يُثمّن مبادرات حملة «حلم وطن»
4 أكتوبر 2025 13:33

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، مبادرات الأفراد والمؤسسات المشاركة في حملة حلم وطن، مؤكداً أن هذا التكاتف يسهم برسم طريق النجاح لمنتخبنا الوطني، الذي يستعد لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026.
وقال معالي رئيس الاتحاد: «إن الوقوف خلف المنتخب الوطني بهذه الصورة المشرقة، وما نراه من دعم رسمي وشعبي دليل على وحدة الهدف، فالأبيض سفير الإمارات في الملاعب، وهو يلعب من أجل جمهوره ومحبيه في الداخل والخارج».
وأكد أن اتحاد الكرة وفّر خمس طائرات للجمهور من أجل حضور مباراة منتخبنا الوطني أمام عمان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل مهمة تنقل مشجعي المنتخب من الوطن إلى قطر وبالعكس، مضيفاً أن الأمانة العامة في اتحاد الكرة شكّلت فرق عمل مختصة لخدمة الجمهور وتوفير كل احتياجاته، بما في ذلك المواصلات من المطار إلى الملعب وغيرها من الأمور ذات الصلة، ودعا الجميع إلى متابعة التعليمات والإرشادات لتحقيق أقصى فائدة من الخدمات التي يقدمها اتحاد الكرة في هذا الحدث الرياضي المهم.
وأشاد معالي رئيس الاتحاد بجهود الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومساهمته الخاصة بتوفير طائرة لنقل الجمهور الإماراتي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لمؤازرة الأبيض في التصفيات الحاسمة، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة لنادي شباب الأهلي ومجموعة تايغر وبقية المساهمين في الحملة تستحق الثناء والتقدير، وسيكون لها بالغ الأثر في دعم المنتخب الوطني في مباريات الملحق.
وجدد معالي الشيخ حمدان بن مبارك شكره للأندية على تعاونها ودعمها، كما تقدم بالشكر للرعاة والشركاء ووسائل الأعلام ونجوم الكرة وكل المشاركين في حملة حلم وطن، ودعا الجمهور إلى أن يكون جاهزاً ولاعباً أساسياً في المرحلة الأخيرة من التصفيات.

اتحاد الكرة
المنتخب الوطني
الأبيض
تصفيات كأس العالم
حمدان بن مبارك آل نهيان
