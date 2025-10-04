الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أونانا «جدار طرابزون» بقوة «9.1 من 10»!

أونانا «جدار طرابزون» بقوة «9.1 من 10»!
4 أكتوبر 2025 13:48

 
علي معالي (أبوظبي)

أظهر أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد السابق، كفاءة كبيرة في المباراة أمام طرابزون سبور أمام قيصري سبور، وأسهم في فوز فريقه 4-0، بعد تصديه إلى 7 فرص مؤكدة من المنافس، وأطلقت عليه الصحف التركية بعد المباراة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري لقب «جدار طرابزون الجديد».
قام أونانا بـ7 تصديات، وبالتالي حافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى بالدوري، وحصل على 9.1 من 10 درجة، بعد هذا الأداء المذهل، وكذلك لقب أفضل لاعب في المباراة.
وبعد فترة من الضغط والتوتر في مانشستر يونايتد، سرعان ما أثبت أونانا جدارته عندما وصل إلى طرابزون سبور، وأنه لا يزال حارساً من الطراز الجيد عالمي، وبعد تعادلين وخسارة، تحسّن الوضع بالنسبة لطرابزون سبور عندما فاز بانتصارين متتاليين وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري، بعد مرور 8 جولات.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشيستر يونايتد
أندريه أونانا
طرابزون
طرابزون سبور
الدوري التركي
