لماذا يهاجم نجوم بايرن ميونيخ انتقال وولتمايده إلى نيوكاسل؟



معتز الشامي (أبوظبي)



انتقال وولتمايده من شتوتجارت إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 75 مليون يورو أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا، رغم أن المهاجم الألماني الشاب يحظى بسمعة رائعة لأنه شخص متواضع وموهوب، ورغم حماس جماهير نيوكاسل بمهاجمها الجديد، فإن الأصوات القادمة من ميونيخ، خصوصاً من شخصيات مرتبطة بـ «البافاري»، كانت حادة وصريحة في انتقاد الصفقة.

النجم السابق فيليب لام كتب في «دي تسايت» أن الانتقال يمثّل «مغامرة» على مسيرة وولتمايده، مشيراً إلى أنه لم يثبت بعد قدرته على خوض موسم كامل من 50 مباراة أو التألق في دوري الأبطال، كما قلّل من قيمة أهدافه في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، باعتباره كان من بين اللاعبين الأكبر سناً هناك.

أما كارل-هاينتس رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن، فكان أكثر مباشرة، حين قال في برنامج إذاعي إن شتوتجارت «وجدوا أحمقَ دفع هذا المبلغ»، في إشارة إلى نيوكاسل، وكذلك انتقد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، الصفقة واعتبرها إما خطوة استراتيجية مبالغاً فيها أو «تصرف يائس» بعد انتقال ألكسندر إيساك إلى ليفربول.

الحدة في الطرح ليست جديدة على الإعلام والكرة الألمانية، فإن النقاشات هناك تتسم بالصراحة والوضوح، سواء من محللين أو إداريين سابقين، بعكس النمط الإنجليزي الأكثر تحفظاً، وفي ألمانيا، الأندية كيانات سياسية واجتماعية تخضع لمساءلة الأعضاء، ما يجعل القادة السابقين يحرصون على تبرير القرارات وطرح آرائهم بلا مجاملة.

وفي المقابل، يرى مسؤولو نيوكاسل أن الانتقادات الألمانية مبالغ فيها، واللعب في الدوري الإنجليزي، الأقوى عالمياً، يساعد وولتمايده على التطور ويخدم المنتخب الألماني على المدى الطويل، واللاعب البالغ 23 عاماً أثبت قدراته بتتويجه هدافاً لبطولة أوروبا تحت 21 عاماً، وبات الآن أمام تحدٍّ أكبر لصقل موهبته.

والحقيقة أن النقاش لا يدور فقط حول وولتمايده، بل يكشف عن إحباط بايرن ميونيخ من فقدان مواهب ألمانية بارزة لمصلحة أندية الدوري الإنجليزي، في وقت ترتفع فيه أسعار اللاعبين إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي، فإن الانتقادات تبدو جزءاً من معركة سياسية وإعلامية لحماية صورة البايرن «العقلاني» في سوق جنونية.

وقد يحمل المستقبل إجابة على ما إذا كان وولتمايده يستحق كل هذا الجدل، لكن المؤكد أن الضجة الحالية تعكس أكثر من مجرد تقييم لاعب، إنها صورة واضحة عن اختلاف الثقافات بين الكرة الألمانية والإنجليزية، وعن سعي بايرن ميونيخ للحفاظ على مكانته وسط سوق يزداد جنوناً.