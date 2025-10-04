الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مهاجم الشارقة يقود ألبانيا في مباراة «عالية المخاطر»!

مهاجم الشارقة يقود ألبانيا في مباراة «عالية المخاطر»!
4 أكتوبر 2025 14:31

 
علي معالي (أبوظبي)

انضم الألباني ري ماناج مهاجم الشارقة إلى منتخب بلاده، في المعسكر الحالي، استعداداً لمباراة صربيا 11 أكتوبر الجاري، في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026»، ضمن المجموعة السادسة، وهي مواجهة في غاية الأهمية للمنتخبين، في ظل الصراع على بطاقة المركز الثاني بالمجموعة، ويتفوق منتخب ألبانيا بفارق نقطة عن صربيا «8 مقابل7 نقاط»، بعد 5 مباريات لألبانيا، و4 لقاءات لصربيا، ويتصدر القمة منتخب إنجلترا برصيد 15 نقطة «العلامة الكاملة» في جميع مبارياته، ووصف الاتحاد الدولي (الفيفا) المباراة بعبارة «عالية المخاطر، وقد تؤدي إلى تكرار حادثة «الطائرة المسيرة» التي وقعت عام 2014 بالنسبة لمنتخب صربيا، حيث توقفت المباراة وسُجلت لاحقاً بالنتيجة الرسمية 3-0 لألبانيا.
والطريف أن ماناج، يتحدى الصربي ميلوش مدرب الشارقة في المباراة، وكان المنتخبان تعادلا في الذهاب سلبياً، وتحتاج ألبانيا إلى الفوز هذه المرة إذا أردت السير في الطريق إلى «المونديال»، ويستمر ماناج مع منتخب بلاده حتى يخوض مباراة أخرى ودية دولية أمام الأردن في ألبانيا 14 أكتوبر، على أن يعود في اليوم التالي للانضمام إلى تدريبات الشارقة الذي يخوض مباراة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين 17 أكتوبر الجاري أمام الظفرة بـ «الإمارة الباسمة».
ونظراً لخطورة المباراة أصدر الاتحاد الصربي بياناً جاء فيه: «بناءً على تقييم الاتحاد الدولي، وتعليمات وزارة الداخلية الصربية، والمشاورات مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والأهم من ذلك، التجربة السيئة من المباراة السابقة في 2014، والتي توقفت وحرمت فريقنا إدارياً من المشاركة في بطولة كبرى، قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد الصربي عدم طرح تذاكر المباراة القادمة بين صربيا وألبانيا، ويتم ضمان حضور الجماهير في المدرجات من خلال توزيع التذاكر على الاتحادات الإقليمية، والأندية، وطلاب مدارس كرة القدم ومرافقيهم من أولياء أمورهم، والمنظمات الكروية المحترفة، والرعاة الرسميين وضيوف الاتحاد الصربي، وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين، بالإضافة إلى الفرق الطبية وغيرها من الفرق اللازمة لإقامة المباراة». 
وأعلنت جميع المؤسسات المختصة، الفيفا، ووزارة الداخلية في صربيا، واتحاد الكرة الصربي، المباراة بأنها ذات خطورة أمنية عالية، وفي هذه المناسبة تحديداً، يُرسل «الفيفا» ضابطي أمن إلى ليسكوفاتش، ولن يكون هناك أي جمهور زائر في المدرجات.

