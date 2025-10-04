«العين ماسترز للريشة الطائرة».. موعد مع تتويج الأبطال

مراد المصري (أبوظبي)

تختتم غداً الأحد، منافسات بطولة العين ماسترز العالمية للريشة الطائرة، والتي يستضيفها نادي العين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وتقام المواجهات النهائية لخمس فئات رئيسية، وهي فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، والزوجي المختلط، ويتوقع أن تشهد المباريات ندية كبيرة، بالنظر للأسماء التي بلغت الأدوار المتقدمة من المنافسات العالمية.

وتقام منافسات البطولة التي ينظمها اتحاد الريشة الطائرة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة من الأسماء العالمية، كون البطولة تمنح نقاطاً تصنيفية ضمن الاستعدادات المؤهلة إلى بطولة العالم 2026، والمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ضمن جولة الـ 100 سوبر المعتمدة من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

وعبّرت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، عن تقديرها لجهود فرق العمل المنظمة، بما ساهم في تقديم هذا الحدث إلى العالم بأبهى صورة، من خلال إبراز مدينة العين والدولة كوجهة رائدة في استضافة البطولات الرياضية الدولية، إلى جانب متابعة الجماهير التي تحضر مواجهات بمستويات عالمية بين نخبة من أفضل المصنفين الذين سنراهم في بطولتي العالم ودورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

فيما أكدت أن اليوم الختامي سيحمل الكثير من الإثارة والندية في المباريات النهائية، وسط طموح كبير بين أفضل اللاعبين واللاعبات للتواجد على منصة التتويج، وتم التجهيز للفعاليات الختامية بأفضل الترتيبات لمواصلة حصد النجاحات للحدث بشهادة ممثلي الاتحاد الدولي للريشة الطائرة المتواجدين هنا لمتابعة المنافسات.