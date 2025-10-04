سان جيرمان يفقد 6 أساسيين في «رحلة ليل»

باريس (أ ف ب)

يحل باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، على ليل، غداً الأحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم، من دون ستة من لاعبيه الأساسيين، بحسب ما أعلن فريق العاصمة اليوم.

يغيب عن تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، كل من عثمان ديمبلي أفضل لاعب في العالم، ديزيريه دويه، البرتغالي جواو نيفيش، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الإسباني فابيان رويس وقائد الدفاع البرازيلي ماركينيوس.

ويتابع نيفيش ودويه وديمبلي «عملية إعادة التأهيل».

من جهته، أصيب ماركينيوس في العضلية رباعية الرؤوس لفخذه الأيسر الأسبوع الماضي، خلال مباراة القمة مع مارسيليا، ويتابع «عملية العلاج» بحسب البيان.

أما رويس «المصاب في العضلة المقرّبة، فلا يزال قيد العلاج»، علماً بأن لاعب الوسط لم يستدع لتشكيلة منتخب بلاده.

من جهته، يتابع كفاراتسخيليا الذي استدعاه المدرب الفرنسي ويلي سانيول لتشكيلة جورجيا «إعادة التأهيل، بعد انزعاج عضلي في عضلات فخذه».

ورداً على استدعاء نيفيش وكفارا إلى تشكيلتي بلديهما، لم يرغب إنريكي بإثارة الجدل «أفكر دائماً بصحة لاعبي فريقي، مع عدم أخذ أية مخاطرة».

وبحسب مصدر داخل النادي، قد لا يلتحق اللاعبان بمنتخبيهما في نهاية المطاف، خلال فترة التوقف الدولية بين 6 و14 أكتوبر الجاري.