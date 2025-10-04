الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات ترفع الحصاد إلى 7 ميداليات في «غرب آسيا لألعاب القوى»

4 أكتوبر 2025 17:50
4 أكتوبر 2025 17:50

 
بيروت (وام)

رفع منتخبنا الوطني لألعاب القوى، رصيده إلى 7 ميداليات في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة «بيروت 2025»، بعد إضافة ذهبيتين وفضية، في المنافسات التي تختتم الأحد، بمشاركة نحو 250 لاعباً ولاعبة من 10 دول.
وتابعت العداءة مريم كريم تألقها في البطولة، بحصد الذهبية الثانية لها في سباق الشابات لمسافة 100 متر حواجز، بزمن قدره 14.04 ثانية، متفوقة على السورية ريان حسن «14.06» ثانية، والأردنية نانسي أبوسرحان «17.33» ثانية، بعد فوزها في افتتاح البطولة بذهبية 400 متر حواجز.
كما توج منتخبنا الوطني بذهبية الفرق في نهائي 400 متر تتابع مختلط، بمشاركة كل من مريم كريم وأمنيات قمر الدين، وسعيد شعيب، وعبدالقدوس أحمد علي، ونجح في تحطيم رقمي البطولة والدولة، بزمن قدره 3.26.62 دقيقة،
وحققت اليازية طارق فضية رمي الرمح «وزن 600 جرام»، لمسافة «32.0.9» متر، برقم جديد للدولة في فئتي الشابات والسيدات، بعد تتويجها بذهبية منافسات الزانة في افتتاح البطولة.
وتأهل العداءان سليمان عبدالرحمن وعبدالقدوس أحمد إلى نهائي سباق 400 متر بعد تصدرهما التصفيات التمهيدية في منافسات اليوم.
وأثنت خولة سجواني، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، على النتائج المتميزة في البطولة، والتقدم نحو المركز الثاني على جدول الترتيب العام، برصيد 7 ميداليات، بما يعزز القيمة الكبيرة للعناصر الواعدة في المنتخب، وفق خطط مستقبلية لرفع مستوى التنافسية في البطولات الخارجية.
يذكر أن منتخبنا الوطني لألعاب القوى حقق 4 ميداليات في افتتاح البطولة، بواقع ذهبتين، وفضية وبرونزية.

الإمارات
ألعاب القوى
بطولة غرب آسيا
بيروت
لبنان
اتحاد ألعاب القوى
