الرياضة

انطلاقة «ختامي» مهرجان العين للهجن.. الخاطري يحصد «الناموس»

انطلاقة «ختامي» مهرجان العين للهجن.. الخاطري يحصد «الناموس»
4 أكتوبر 2025 18:30

العين (الاتحاد)

انطلقت، فعاليات الجولة الختامية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، والذي يقام في نسخته الأولى، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وذلك بميدان الروضة للهجن في العين، لأبناء القبائل، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشهدت منافسات اليوم الأول، الذي خصص للسباق التراثي وشهد إقامة 10 أشواط، لمسافة 2 كلم من أجل الحفاظ على الهوية التراثية.
وحصد علي عبيد هلال الخاطري، مالك المطية «لفان»، ناموس أول أشواط السباق التراثي، وأنهت المطية مسافة الشوط في 2:54:11 دقيقة (أفضل توقيت)، وحققت أفضل توقيت زمني، وفي الشوط الثاني، تمكن محمد عمير محمد الراشدي، في نيل لقب الشوط الثاني، مع «الطامح» بتوقيت 2:59:05 دقيقة، فيما ذهب ناموس الشوط الثالث إلى فاطمة عيضة سالم العامري، مالكة «غفران»، بتوقيت قدره 3:03:09 دقيقة.
وكسب مطر محمد راشد بالضبيعه الكتبي، ناموس الشوط الرابع مع المطية «ختال»، وأنهى الشوط في 3:01:01 دقيقة، بينما توج أحمد خلفان ظبيب المزروعي، بناموس الشوط الخامس مع المطية «الخداع»، بعد وصل إلى خط النهاية في توقيت قدره 3:01:93 دقيقة، وذهب ناموس الشوط السادس إلى خليفة سهيل محمد شمال الغفلي، مع المطية «نجم اللبسة» توقيت قدره 3:00:95 دقيقة.
وأسفرت الأشواط من السابع وحتى العاشر، عن فوز عبدالله علي عبدالله المسافري، مع المطية «حفلان»، ومطر محمد بالحصا المهيري، مع المطية «برزان»، وسعيد أحمد عبدالله بالرفيعة الفلاسي، مع المطية «سكر»، وسليم حمد سليم العامري مع المطية «الساعي»، و2:58:34 دقيقة.

مهرجان العين للهجن
العين
سباقات الهجن
