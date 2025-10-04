الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
فيرستابن الأسرع في «التجارب الثالثة» بـ«جائزة سنغافورة»

فيرستابن الأسرع في «التجارب الثالثة» بـ«جائزة سنغافورة»
4 أكتوبر 2025 18:13

 
سنغافورة (رويترز)

حقق ماكس فيرستابن سائق رد بول أسرع زمن في التجارب الحرة الثالثة، في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، ليضع بطل العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات بصمته قبل التجارب التأهيلية.
وحقق السائق الهولندي زمناً قدره دقيقة واحدة و30.148 ثانية في ختام حصة التجارب ليتفوق بفارق 0.017 ثانية على أوسكار بياستري سائق مكلارين متصدر الترتيب العام الذي حقق زمناً قدره دقيقة واحدة و30.165 ثانية.
وفاز فيرستابن في آخر سباقين، ويتطلع لتحقيق الانتصار الثالث توالياً في سنغافورة ليقلص الفارق البالغ 69 نقطة الذي يفصله عن الأسترالي بياستري في ترتيب بطولة العالم.
واستعاد جورج راسل عافيته بعد الحادث الذي تعرض له الجمعة، ليسجل ثالث أسرع زمن وقدره دقيقة واحدة و30.197 ثانية، وأكد زميله كيمي أنتونيلي سرعة سيارة مرسيدس بتسجيله رابع أسرع لفة، والتي أنهاها بعد دقيقة واحدة و30.237 ثانية.
وكان لاندو نوريس الذي فاز من مركز أول المنطلقين العام الماضي، صاحب خامس أسرع زمن في سيارة فريق مكلارين الأخرى، وحقق كارلوس ساينز سائق فريق وليامز وإسحاق حجار من فريق ريسنج بولز المركزين السادس والسابع، ليؤكدا قوة الأزمنة التي حققاها أمس.
وجاء لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الثامن، لكنه يواجه تحقيقاً من مشرفي السباق بسبب مخالفة العلم الأحمر.
وتسبب حادث راسل في واحدة من حالتي إيقاف بالعلم الأحمر خلال التجارب الحرة الثانية، وأوقفت الجلسة مرة أخرى بعد 15 دقيقة من بداية التجارب اليوم عندما فقد لاوسون السيطرة على سيارة ريسنج بولز في أحد المنعطفات واصطدم بالحاجز.
وكان لاوسون المتسبب أيضاً في أحد توفقات أمس عندما اصطدم إطار سيارته الخلفي بالحاجز، وسيواجه السائق النيوزيلندي الآن تحدياً حقيقياً للذهاب بعيداً في التجارب التأهيلية.

