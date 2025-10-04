توتنهام يقفز إلى «الوصافة» في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



قفز توتنهام مؤقتاً إلى وصافة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 2-1 في المرحلة السابعة.

ورفع فريق شمال لندن رصيده إلى 14 نقطة، بالتساوي مع بورنموث، وبفارق نقطة وراء ليفربول المتصدر وحامل اللقب.

وبعد تعادلين مع برايتون وولفرهامبتون، افتتح توتنهام التسجيل عبر الفرنسي الشاب ماتيس تيل الذي سجل هدفه الأول هذا الموسم، مستفيداً من خوضه المباراة أساسياً بدلاً من البرازيلي ريشارليسون (23).

لبى ابن العشرين عاماً والقادم صيفاً بشكل نهائي من بايرن ميونيخ الألماني، توقعات مدربه الدنماركي توماس فرانك الذي نادراً ما أشركه أساسياً، بعد أن افتتح التسجيل بتسديدة قوية.

لكن ليدز، صاحب المركز الثاني عشر والصاعد من الدرجة الثانية، عادل عبر السويسري نواه أوكافور، متابعاً تسديدة الأميركي برندان أرونسون صدها الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو (34)

وفي الشوط الثاني، سجل الغاني محمد قدوس هدف الفوز لتوتنهام مانحاً النقاط لفريق العاصمة، بعد أن وقع على أول أهدافه مع سبيرز (57).

وهذه أول خسارة لليدز في الدوري على ملعبه إيلان رود منذ 24 مباراة.

يستقبل توتنهام بعد ذلك أستون فيلا، قبل التوقف الدولي ثم الحلول على موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.