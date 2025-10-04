الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

توتنهام يقفز إلى «الوصافة» في «البريميرليج»

توتنهام يقفز إلى «الوصافة» في «البريميرليج»
4 أكتوبر 2025 18:51

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند


قفز توتنهام مؤقتاً إلى وصافة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 2-1 في المرحلة السابعة.
ورفع فريق شمال لندن رصيده إلى 14 نقطة، بالتساوي مع بورنموث، وبفارق نقطة وراء ليفربول المتصدر وحامل اللقب.
وبعد تعادلين مع برايتون وولفرهامبتون، افتتح توتنهام التسجيل عبر الفرنسي الشاب ماتيس تيل الذي سجل هدفه الأول هذا الموسم، مستفيداً من خوضه المباراة أساسياً بدلاً من البرازيلي ريشارليسون (23).
لبى ابن العشرين عاماً والقادم صيفاً بشكل نهائي من بايرن ميونيخ الألماني، توقعات مدربه الدنماركي توماس فرانك الذي نادراً ما أشركه أساسياً، بعد أن افتتح التسجيل بتسديدة قوية.
لكن ليدز، صاحب المركز الثاني عشر والصاعد من الدرجة الثانية، عادل عبر السويسري نواه أوكافور، متابعاً تسديدة الأميركي برندان أرونسون صدها الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو (34)
وفي الشوط الثاني، سجل الغاني محمد قدوس هدف الفوز لتوتنهام مانحاً النقاط لفريق العاصمة، بعد أن وقع على أول أهدافه مع سبيرز (57).
وهذه أول خسارة لليدز في الدوري على ملعبه إيلان رود منذ 24 مباراة.
يستقبل توتنهام بعد ذلك أستون فيلا، قبل التوقف الدولي ثم الحلول على موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
ليفربول
ليدز
ليدز يونايتد
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©