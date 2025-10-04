الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب ميلان لا يفكر في الانتقام من يوفنتوس!

مدرب ميلان لا يفكر في الانتقام من يوفنتوس!
4 أكتوبر 2025 19:32

 
روما (د ب أ)

أكد ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، أنه لا يفكر في الانتقام من ناديه السابق، يوفنتوس، الذي أقاله، وذلك في لقاء الفريقين القادم.
قضى أليجري «53 عاماً» ثماني سنوات مع يوفنتوس على مدار ولايتين، لكنه تعرض للإقالة في نهاية موسم 2023- 2024، بعد حصوله على بطاقة حمراء، وسط أحداث متوترة بعد فوز الفريق في نهائي كأس إيطاليا.
تم تعيين أليجري مدرباً لميلان للمرة الثانية، ويتطلع لمواصلة سلسلة انتصارات الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث حقق ميلان 5 انتصارات متتالية في جميع المسابقات.
قال أليجري في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «مواجهة يوفنتوس وميلان، تبقى رائعة دائماً، ولا أفكر إطلاقاً في الانتقام، بل سأركز في عملي من على مقاعد البدلاء».
أضاف «قمنا بالاستعداد بشكل عادي على مدار الأسبوع، وأحتفظ بذكريات جيدة مع يوفينتوس على مدار 8 سنوات، ولا أعتبرها مباراة عودة أو رد اعتبار لي».
وشدد مدرب ميلان «بل يجب أن نركز على هدفنا، لأنه تنتظرنا سلسلة طويلة من المباريات».
وأشار أليجري «إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار، يتطلب منا الحصول على 73 أو 74 نقطة؛ لذا علينا تحقيق المزيد من الانتصارات».
وأتم تصريحاته «من المهم أن نتحرك خطوة للأمام بالفوز على فريق قوي بحجم يوفنتوس، لم يهزم بعد، وسيقاتل أيضاً من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لذا ستكون مباراة صعبة، وسنبذل قصارى جهدنا».

الدوري الإيطالي
ميلان
يوفنتوس
أليجري
ماسيميليانو أليجري
