الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مدرب يوفنتوس يكشف سر سعادته قبل مواجهة ميلان!

مدرب يوفنتوس يكشف سر سعادته قبل مواجهة ميلان!
4 أكتوبر 2025 19:36

 
روما (د ب أ)

يحافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الهزائم منذ بداية الموسم الجاري، وانطلق بثلاثة انتصارات متتالية، أعقبها التعادل في آخر أربع مباريات.
ومع ذلك، أشار الكرواتي إيجور تودور، مدرب يوفنتوس إلى العديد من الإيجابيات في صفوف فريقه.
قال تودور في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «يبدو واضحاً أننا نفتقد الانتصارات، لكن أرى أن فريقي أدى المطلوب منه في أرض الملعب». أضاف «أعتقد أننا قدمنا أداء أفضل من منافسينا، وكنا أقرب للفوز في آخر مباراتين، وأرى أننا نقدم أداءً جيداً».
تابع المدرب الكرواتي «أحياناً تدفع ثمنا لارتكاب الأخطاء، وأحياناً تفلت من ذلك، كرة القدم عامرة بالمتغيرات، لكنني أؤكد على سعادتي التامة بأداء اللاعبين».
وأتم تودور «لا أهتم بالأرقام والإحصائيات، بل أركز دائماً على أداء الفريق، وهو ما يهتم به أي مدرب، أما باقي الأمور، أترك للآخرين تقييمها والتعليق عليها».
ويستعد يوفنتوس لمباراة قوية عندما يستضيف ميلان، الأحد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
يعتلي ميلان القمة برصيد 12 نقطة متساوياً مع نابولي حامل اللقب وروما قبل انطلاق مباريات الجولة، بينما يحل يوفنتوس رابعاً برصيد 11 نقطة.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
ميلان
