الرياضة

راسل أول المنطلقين في «جائزة سنغافورة»

4 أكتوبر 2025 19:38

سنغافورة (رويترز)

حسم جورج راسل سائق مرسيدس مركز أول المنطلقين بجائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بينما حل ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثاني، واشتكى من تعرضه لإعاقة أثناء محاولته مطاردة السائق الإنجليزي.
وتعرض راسل لحادث في التجارب الحرة الجمعة، لكنه قاد بشكل رائع حول حلبة مارينا باي في الجولة الأخيرة من التجارب التأهيلية ليسجل زمناً قدره دقيقة واحدة و29:158 ثانية.
وقال راسل «من الرائع أن أحسم مركز أول المنطلقين، كان يوم الأمس مليئا بالتحديات لأسباب عديدة، ولكن من الجيد أن أعود وأحقق نتيجة جيدة اليوم، بالطبع، هناك سباق طويل وشاق غداً».
وتأخر الهولندي فيرستابن، الذي فاز بالجولتين الأخيرتين من البطولة منطلقاً من الصدارة، بفارق 0:182 ثانية، لكنه أبدى استياءه، بعد أن اعترض طريقه لاندو نوريس سائق مكلارين وارتكب خطأ في لفته السريعة الأخيرة.
وقال بطل العالم أربع مرات «هذا ما يحدث عندما تكون هناك سيارة أمامك، تتقدم عليك بفارق ثانيتين فقط، وأعتقد أنه من الواضح تماماً أن حدوث ذلك ليس أمراً لطيفاً، كان من الممكن تجنبه».
سيبدأ متصدر البطولة أوسكار بياستري، الذي يتقدم على فرستابن بفارق 69 نقطة في ترتيب السائقين، من الصف الثاني بعدما سجل ثالث أسرع زمن.
وقال السائق الأسترالي «بالطبع كنت أرغب في المزيد، لكنني لا أعتقد أننا كنا قادرين على تعويض فارق أربعة أعشار من الثانية للوصول إلى المركز الأول، كانت جلسة نظيفة إلى حد ما، وهذا كل ما أستطيع أن أطلبه».
سيبدأ كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس من الصف الثاني بجوار بياستري، الذي جاء زميله في الفريق نوريس في المركز الخامس وسيصطف في الصف الثالث مع لويس هاميلتون سائق فيراري.
ويحتاج مكلارين إلى 13 نقطة من سائقيه في سباق الغد ليضمن لقب بطولة الصانعين للعام الثاني توالياً.

 

