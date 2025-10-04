لاتسيو يفلت من الخسارة أمام تورينو



روما (أ ف ب)



أفلت لاتسيو من الخسارة على أرضه بانتزاعه تعادلاً قاتلاً من ضيفه تورينو في الوقت بدل الضائع 3-3، ضمن المرحلة السادسة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان تورينو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييجو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، في الدقيقة 16، وردّ لاتسيو بثنائية لماتيو كانسيلييري في الدقيقتين 24 و40 منهياً بها الشوط الأول متقدما 2-1.

وقلب الضيوف الطاولة في الشوط الثاني، بعدما أدركوا التعادل بواسطة الاسكتلندي تشي أدامس (73) ثم تقدموا بواسطة المدافع ساوول كوكو من غينيا الاستوائية، إثر تمريرة من البديل المدافع الدولي المغربي آدم ماسينا في الدقيقة الثانية من الدقائق الأربع التي احتسبت وقتاً بدل ضائع (90+2).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ارتكب كوكو خطأ بحق المهاجم البديل الهولندي تيجاني نوسلين داخل المنطقة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، فاحتسبت ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار»، وانبرى لها دانيلو كاتالدي بنجاح (90+13) مدركاً التعادل ومجنباً فريقه الخسارة الثالثة هذا الموسم.

ورفع لاتسيو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين أمام تورينو الذي تراجع إلى المركز السادس عشر.

وحقق ليتشي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه بارما بهدف وحيد سجله ريكاردو سوتيل في الدقيقة 38.

وارتقى ليتشي إلى المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف خلف بارما.

وبقيت أندية فيورنتينا وفيرونا وبيزا وجنوى الوحيدة دون أي انتصار في الموسم حتى الآن.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات أودينيزي مع كالياري، وبولونيا مع بيزا، وفيورنتينا مع روما، ونابولي مع جنوى، ويوفنتوس مع ميلان.