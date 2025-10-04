الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دورتموند ولايبزج يقدمان هدية إلى بايرن ميونيخ

دورتموند ولايبزج يقدمان هدية إلى بايرن ميونيخ
4 أكتوبر 2025 20:31

 
برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كيميتش يشيد بسرعة تأقلم دياز مع بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ وكين ونوير.. «الموسوعة القياسية»!


تعادل بوروسيا دورتموند مع ضيفه لايبزج 1-1 في إحدى قمتيّ المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، ومنحا الفرصة لبايرن ميونيخ حامل اللقب للابتعاد بالصدارة.
وكان لايبزج البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي النمساوي كريستوف باومجارتنر في الدقيقة السابعة، إثر تمريرة من أسان ويدراوجو، لكن بوروسيا دورتموند أدرك التعادل بعد 16 دقيقة، بواسطة مدافعه البرازيلي يان كوتو اثر تمريرة من المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي (23).
وتوقفت الانتصارات المتتالية لكل من بوروسيا دورتموند ولايبزج عند أربعة بعد بداية متعثرة لكليهما، حيث سقط الأول في فخ التعادل أمام مضيفه الوافد الجديد سانت باولي 3-3، ومني الثاني بخسارة مذلة أمام مضيفه بايرن ميونيخ بنصف دزينة نظيفة من الأهداف.
وعزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الثاني برصيد 14 نقطة مقابل 13 للايبزج الثالث.
ويحل بايرن ميونيخ، صاحب البداية المثالية في الدوري حتى الآن (خمسة انتصارات سجل خلالها 22 هدفاً، واهتزت شباكه 3 مرات فقط)، ضيفا على أينتراخت فرانكفورت في القمة الثانية عن المرحلة، وفي حال حسمها في مصلحته سيبتعد بفارق أربع وخمس نقاط على دورتموند ولايبزج توالياً.
وواصل باير ليفركوزن صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على ضيفه أونيون برلين بهدفين نظيفين سجلهما الهولندي إرنيست بوكو (33) والكاميروني كريستيان ميشال كوفان (49).
وهو الفوز الثالث لباير ليفركوزن بطل الموسم قبل الماضي عندما حقق الثنائية المحلية، فرفع رصيده إلى 11 نقطة وصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام كولن الفائز على مضيفه هوفنهايم 1-0 في افتتاح المرحلة.
في المقابل، مني أونيون برلين بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع إلى المركز الثاني عشر.
ووضع فيردر بريمن حداً لخسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه سانت باولي الوافد الجديد بهدف وحيد سجله البلجيكي صامويل مبانجولا في الدقيقة الثانية.
وصعد فيردر بريمن إلى المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف خلف سانت باولي التاسع والذي مني بخسارته الثالثة توالياً هذا الموسم.
وحذا أوجسبورج حذو بريمن ووضع حداً لأربع هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه فولفسبورج بثلاثة أهداف للأميركي نواكاي بانكس (3) وميرت كومور (51) وروبين فيلهاور (63) مقابل هدف وحيد سجله الدنماركي الفلسطيني الأصل آدم داغم (65).
وهو الفوز الثاني لأوجسبورج هذا الموسم بعد الأولى على فرايبورج في المرحلة الأولى فارتقى إلى المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة أمام فولفسبورج الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر بخسارته الثالثة توالياً والثالثة هذا الموسم.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن
بايرن ميونيخ
دورتموند
لايبزج
باير
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©