دورتموند ولايبزج يقدمان هدية إلى بايرن ميونيخ



برلين (أ ف ب)



تعادل بوروسيا دورتموند مع ضيفه لايبزج 1-1 في إحدى قمتيّ المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، ومنحا الفرصة لبايرن ميونيخ حامل اللقب للابتعاد بالصدارة.

وكان لايبزج البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي النمساوي كريستوف باومجارتنر في الدقيقة السابعة، إثر تمريرة من أسان ويدراوجو، لكن بوروسيا دورتموند أدرك التعادل بعد 16 دقيقة، بواسطة مدافعه البرازيلي يان كوتو اثر تمريرة من المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي (23).

وتوقفت الانتصارات المتتالية لكل من بوروسيا دورتموند ولايبزج عند أربعة بعد بداية متعثرة لكليهما، حيث سقط الأول في فخ التعادل أمام مضيفه الوافد الجديد سانت باولي 3-3، ومني الثاني بخسارة مذلة أمام مضيفه بايرن ميونيخ بنصف دزينة نظيفة من الأهداف.

وعزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الثاني برصيد 14 نقطة مقابل 13 للايبزج الثالث.

ويحل بايرن ميونيخ، صاحب البداية المثالية في الدوري حتى الآن (خمسة انتصارات سجل خلالها 22 هدفاً، واهتزت شباكه 3 مرات فقط)، ضيفا على أينتراخت فرانكفورت في القمة الثانية عن المرحلة، وفي حال حسمها في مصلحته سيبتعد بفارق أربع وخمس نقاط على دورتموند ولايبزج توالياً.

وواصل باير ليفركوزن صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على ضيفه أونيون برلين بهدفين نظيفين سجلهما الهولندي إرنيست بوكو (33) والكاميروني كريستيان ميشال كوفان (49).

وهو الفوز الثالث لباير ليفركوزن بطل الموسم قبل الماضي عندما حقق الثنائية المحلية، فرفع رصيده إلى 11 نقطة وصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام كولن الفائز على مضيفه هوفنهايم 1-0 في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مني أونيون برلين بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع إلى المركز الثاني عشر.

ووضع فيردر بريمن حداً لخسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه سانت باولي الوافد الجديد بهدف وحيد سجله البلجيكي صامويل مبانجولا في الدقيقة الثانية.

وصعد فيردر بريمن إلى المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف خلف سانت باولي التاسع والذي مني بخسارته الثالثة توالياً هذا الموسم.

وحذا أوجسبورج حذو بريمن ووضع حداً لأربع هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه فولفسبورج بثلاثة أهداف للأميركي نواكاي بانكس (3) وميرت كومور (51) وروبين فيلهاور (63) مقابل هدف وحيد سجله الدنماركي الفلسطيني الأصل آدم داغم (65).

وهو الفوز الثاني لأوجسبورج هذا الموسم بعد الأولى على فرايبورج في المرحلة الأولى فارتقى إلى المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة أمام فولفسبورج الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر بخسارته الثالثة توالياً والثالثة هذا الموسم.