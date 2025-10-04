مانشستر يونايتد.. «الابتسامة الثالثة» في «أولد ترافورد»!

مانشستر (رويترز)



حقق مانشستر يونايتد فوزاً مريحاً على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حسمت ثنائية ميسون ماونت وبنيامين شيشكو الفوز 2-صفر على سندرلاند.

ومع تزايد الضغوط على المدرب روبن أموريم، بعد بداية مخيبة للآمال للموسم، نجح ماونت في تهدئة الأعصاب في أولد ترافورد بهدف مبكر رائع ليفتتح التسجيل.

وواصل اليونايتد هيمنته ليضطر روبن روفس حارس سندرلاند لمنع برونو فرنانديز من إضافة الهدف الثاني الرائع، قبل أن يسجل شيشكو هدفه الأول في أولد ترافورد بعد 31 دقيقة.

وحصل سندرلاند على ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول، لكن الحكم تراجع في قراره بعد تدخل حكم الفيديو المساعد، لكن الفريق الزائر لم يشكل أي تهديد حقيقي بعد الاستراحة ليحقق يونايتد فوزه الثالث على أرضه في الدوري هذا الموسم.