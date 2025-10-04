الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أرتيتا يبتسم في «الحفل 300» مع أرسنال!

4 أكتوبر 2025 20:39

 
لندن (رويترز)

ارتقى أرسنال مؤقتاً إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل ديكلان رايس هدفاً في مرمى ناديه السابق وستهام يونايتد ليحقق فوزاً على أرضه بنتيجة 2-صفر في قمة لندنية.
تقدم أرسنال في الدقيقة 38 من هجمة منظمة أنهاها إبريتشي إيزي بتسديدة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من رايس بتسديدة مباشرة في الشباك.
وهيمن أرسنال على المباراة أمام وستهام الذي ركن للدفاع وفشل في تسديد أي كرة على المرمى.
ثم حسم بوكايو ساكا النقاط الثلاث من ركلة جزاء في الدقيقة 67 ليحقق أرسنال الفوز في مباراته رقم 300 مع مدربه ميكل أرتيتا.
وتوج هذا أسبوعاً رائعاً لأرسنال، الذي انتزع فوزاً متأخراً على نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يتغلب على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
ويملك فريق المدرب أرتيتا 16 نقطة من أول سبع مباريات متقدماً بفارق نقطة واحدة على حامل اللقب ليفربول الذي قد يستعيد الصدارة حال فوزه على تشيلسي.
ويبقى وست هام في المركز قبل الأخير بأربع نقاط.

