الرياضة

مورينيو يبدد شائعات تأجيل قمة بورتو وبنفيكا

مورينيو يبدد شائعات تأجيل قمة بورتو وبنفيكا
4 أكتوبر 2025 20:57

 
لشبونة (د ب أ)


قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا، إن لاعبيه استعدوا جيداً لمواجهة بورتو والمقرر لها الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة بالدوري البرتغالي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة «أبولا» البرتغالية تصريحات مورينيو في مؤتمر صحفي، حيث قال إن الفيروس الذي هاجم لاعبي الفريق وتسبب في حمى وصداع للعديد منهم، وكذلك بعض أعضاء الجهاز الفني، كان قد بدأت أعراضه لديه في لندن، وذلك قبل مباراة الفريق أمام تشيلسي الإنجليزي (خسرها الفريق صفر-1) في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف في مؤتمر صحفي: «نحن في حالة صحية جيدة وتدربنا جميعنا اليوم، كل شيء بخير ولا يوجد لاعب سيغيب عن السفر أو المشاركة، نأمل في أن تتحسن الأمور من اليوم وحتى الغد، سنذهب جميعا للمباراة».
وتابع: «كان الأمر مقلقاً منذ يومين فقط، لكن الجميع تدرب اليوم، فكرنا في السفر شمالاً بشكل منفصل، لكن ذلك لم يعد ضرورياً، من المرجح أن نصبح غداً أفضل من اليوم، لكننا لم نفكر في تأجيل المباراة».
ويحتل بنفيكا المركز الثالث في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 17 نقطة، فيما يتصدر بورتو الترتيب برصيد 21 نقطة.

الدوري البرتغالي
بورتو
بنفيكا
مورينيو
