الرياضة

جيرونا.. «الفوز الأول»

جيرونا.. «الفوز الأول»
4 أكتوبر 2025 21:12

 
مدريد (أ ف ب)

حقق جيرونا أخيراً فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه فالنسيا 2-1، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين جيرونا مفاجأة الموسم قبل الماضي، حين احتل المركز الثالث، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الأول هذا الموسم، بعد أربع خسارات وثلاثة تعادلات، إلى هدفي الأوكراني فلاديسلاف فانات (18) وأرناو مارتينيس (63)، فيما سجل دييجو لوبيز الهدف الوحيد للضيوف (57).
وبات سلتا فيجو الذي يستضيف أتلتيكو مدريد الأحد، الفريق الوحيد من دون فوز في «الليجا» هذا الموسم، على الرغم من تعادله بالنقاط مع جيرونا (5) الذي قفز إلى المركز السادس عشر.
وتجمد رصيد فالنسيا عند ثماني نقاط إثر خسارته الثانية توالياً والرابعة منذ انطلاق الدوري.
واستعاد ليفانتي توازنه بفوز ثانٍ هذا الموسم على مضيفه ريال أوفييدو بهدفين نظيفين سجلهما كارلوس ألفاريس (30) والكاميروني إيتا إيونج (72).
ورفع ليفانتي رصيده إلى ثماني نقاط مبتعدا بثلاث عن أقرب مركز مهدد بالهبوط، ومتقدماً بنقطتين على ريال أوفييدو الذي تلقى خسارته السادسة.

 

الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
فالنسيا
