الزمالك.. «الجراح» تنزف بغزارة!



القاهرة (د ب أ)



واصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية بالتعادل أمام ضيفه غزل المحلة 1- 1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

أخفق الزمالك في مصالحة جماهيره بعد الخسارة في القمة أمام منافسه التقليدي الأهلي 1 - 2 في الجولة الماضية، يوم الإثنين الماضي.

كما واصل الفريق الأبيض نزيف النقاط في آخر ست جولات بعد خسارتين أمام وادي دجلة والأهلي، وتعادلين أمام الجونة وغزل المحلة، ليفرط في فرصة لاعتلاء قمة الدوري منفرداً.

رفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة متساوياً مع المصري البورسعيدي الذي يعتلي القمة بفارق الأهداف.

أما غزل المحلة، تعادل للمرة الثامنة في بطولة الدوري، وللجولة الثالثة على التوالي، ليصبح رصيده 11 نقطة في المركز العاشر.

على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لم يحافظ الزمالك على تقدمه بهدف أحمد ربيع في الدقيقة 39 بعد ركلة ركنية، نفذها المغربي محمود بنتايج.

وأدرك المحلة التعادل في الشوط الثاني بهدف محمود صلاح في الدقيقة 65 بعد تمريرة من زميله التونسي رشاد العرفاوي.

وكاد الزمالك أن يخطف الفوز، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» تدخلت بإلغاء هدف للأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 75 بداعي وجود لمسة يد، بينما تصدت العارضة لتسديدة البرازيلي، خوان بيزيرا في الدقيقة 89، ليحصل كل فريق على نقطة.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، انتزع فريق الجونة ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه بالفوز على طلائع الجيش بهدف أحرزه محمد عماد في الدقيقة 56 من المباراة المقامة على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وتأثر فريق الطلائع بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد حسام السويسي لاعب الفريق في الدقيقة 66.

حقق الجونة فوزه الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز للمركز العاشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.