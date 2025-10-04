الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزمالك.. «الجراح» تنزف بغزارة!

الزمالك.. «الجراح» تنزف بغزارة!
4 أكتوبر 2025 21:15

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الخطيب يعلن التراجع عن قرار عدم الترشح لرئاسة الأهلي
الإسباني جرادو حكماً للقمة 131 بين الأهلي والزمالك


واصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية بالتعادل أمام ضيفه غزل المحلة 1- 1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
أخفق الزمالك في مصالحة جماهيره بعد الخسارة في القمة أمام منافسه التقليدي الأهلي 1 - 2 في الجولة الماضية، يوم الإثنين الماضي.
كما واصل الفريق الأبيض نزيف النقاط في آخر ست جولات بعد خسارتين أمام وادي دجلة والأهلي، وتعادلين أمام الجونة وغزل المحلة، ليفرط في فرصة لاعتلاء قمة الدوري منفرداً.
رفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة متساوياً مع المصري البورسعيدي الذي يعتلي القمة بفارق الأهداف.
أما غزل المحلة، تعادل للمرة الثامنة في بطولة الدوري، وللجولة الثالثة على التوالي، ليصبح رصيده 11 نقطة في المركز العاشر.
على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لم يحافظ الزمالك على تقدمه بهدف أحمد ربيع في الدقيقة 39 بعد ركلة ركنية، نفذها المغربي محمود بنتايج.
وأدرك المحلة التعادل في الشوط الثاني بهدف محمود صلاح في الدقيقة 65 بعد تمريرة من زميله التونسي رشاد العرفاوي.
وكاد الزمالك أن يخطف الفوز، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» تدخلت بإلغاء هدف للأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 75 بداعي وجود لمسة يد، بينما تصدت العارضة لتسديدة البرازيلي، خوان بيزيرا في الدقيقة 89، ليحصل كل فريق على نقطة.
وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، انتزع فريق الجونة ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه بالفوز على طلائع الجيش بهدف أحرزه محمد عماد في الدقيقة 56 من المباراة المقامة على ملعب جهاز الرياضة العسكري.
وتأثر فريق الطلائع بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد حسام السويسي لاعب الفريق في الدقيقة 66.
حقق الجونة فوزه الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز للمركز العاشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

الدوري المصري
الزمالك
الأهلي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©