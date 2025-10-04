إنريكي يشيد بعقلية سان جيرمان



باريس (د ب أ)



أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بعقلية فريقه في ظل المعاناة من كثرة الغيابات للركائز الأساسية.

أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا فاز على برشلونة الأسبوع الماضي، رغم غياب نجومه عثمان ديمبلي وجواو نيفيز وديزيري دويه وماركينيوس وخفيتشا كفاراتسخيليا، وفابيان رويز بسبب إصابات مختلفة.

وأضافت أن الفريق الباريسي فاز أيضا بثماني من أصل تسع مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وتلقى خسارة واحدة أمام مارسيليا، الشهر الماضي.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليل، سادس الترتيب بالدوري الفرنسي «أعتقد أنه بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ولكن أرى أن مستوانا مميز للغاية».

أضاف المدرب الإسباني «قد يؤدي المنافس بشكل أفضل منا، ولكن لدينا العقلية التي تجعلنا جاهزين في كل أوقات المباراة، إنها ميزة صعبة للغاية، وما حققناه صعب للغاية، لقد نجحنا في قلب النتيجة لمصلحتنا في العديد من المباريات، عقليتنا هي عدم الاستسلام من أول لآخر دقيقة».

واستطرد المدير الفني لسان جيرمان «جاهزون لقهر الصعوبات، وهذا رائع».

وعن مواجهة ليل، أتم إنريكي تصريحاته «يمكنني القول إنهم فريق قوي للغاية، وأعرفهم جيداً، ولكن نستعد له مثل الاستعداد لأي مباراة، ندرك جيدا مدى صعوبة الأجواء ملعب ليل، ولكن لا مجال للأعذار».