دياز يسجل هدفاً لبايرن ميونيخ بعد 15 ثانية



برلين (أ ب)



احتاج الجناح الكولومبي الدولي لويس دياز إلى 15 ثانية فقط، ليمنح بايرن ميونيخ التقدم على حساب مضيفه آينتراخت فرانكفورت في مباراتهما بالدوري الألماني لكرة القدم.

وتلقى دياز تمريرة من سيرج جنابري، وسدد في الزاوية البعيدة بعد تشتيت خاطئ من مدافع فرانكفورت روبن كوخ.

وسجل الجناح الكولومبي هدفه الرابع خلال ست مباريات بالدوري الألماني، منذ انضمامه من ليفربول، والخامس له في عشر مباريات بجميع المسابقات مع النادي البافاري. وبإمكان بايرن ميونيخ توسيع الفارق في صدارة البوندسليجا إلى أربع نقاط مستفيداً من تعادل بوروسيا دورتموند الوصيف مع لايبزج صاحب المركز الثالث، بهدف لمثله.