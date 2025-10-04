الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
في أزمة يامال.. مدرب برشلونة لا يشعر بالندم!

4 أكتوبر 2025 21:29

 
لندن (د ب أ)

أكد الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني أنه لا يشعر بالندم على انتقاده لمعاملة منتخب إسبانيا للامين يامال نجم الفريق، لكنه شدد على تجاوزه هذه المسألة.
وانتقد فليك بشدة عودة يامال «18 عاماً» مصاباً من فترة التوقف الدولي الماضية في سبتمبر، وتصاعد الخلاف هذا الأسبوع، عندما طلب برشلونة استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب لمبارياته القادمة، قبل أن يستدعيه المدرب لويس دي لافوينتي.
وأصدر برشلونة بياناً بعد ساعات من إعلان القائمة، يؤكد فيه أن يامال تعرض لإصابة في الفخذ خلال الهزيمة من باريس سان جيرمان منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.
وقال فليك في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه ضد إشبيلية في الدوري الإسباني: «لا أندم على ما قلته، أردت حماية لاعبي، كانت طريقتي لأقول لهم: توقفوا، لقد كان تصرفاً متهوراً للغاية».
وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «ربما تكون قصة جيدة مفيدة بالنسبة لكم كإعلام، لكن كل هذا أصبح من الماضي، علينا أن نركز على الحاضر والمستقبل».
وتابع: «الموقف الذي تتحدثون عنه حدث بعد فترة التوقف الماضية للدوري، وما أريده هو حماية اللاعب ودعمه، هذا هو محور الأمر».
وأضاف فليك: «كل هذا أصبح من الماضي، لا أفكر بشكل سلبي، هذا يحدث، لقد مررت به أيضا من الطرف الآخر، الأمر ليس سهلاً».
وقال مدرب برشلونة أيضاً: «يجب أن أحمي لاعبي، ولهذا السبب قلت هذه التعليقات، أعترف بأنني ربما قلتها بشكل أقوى من المعتاد».
وأضاف: «المهم هو إدارة الوضع معاً: اللاعبون والأندية والمنتخب».

الدوري الإسباني
الليجا
دوري أبطال أوروبا
برشلونة
باريس سان جيرمان
لامين يامال
هانزي فليك
