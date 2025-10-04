مارسيليا يقبض على قمة فرنسا



باريس (أ ف ب)



واصل مارسيليا انتفاضته وانتزع الصدارة مؤقتاً، بفوزه الكبير على مضيفه متز 3-0 في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتظر الفريق الجنوبي مطلع الشوط الثاني لترجمة أفضليته وافتتاح التسجيل عبر البرازيلي إيجور بيكساو اثر تمريرة من روبينيو فاز، وأضاف أوريلي الثاني بعد 18 دقيقة، إثر تمريرة من البديل الدولي الجزائري أمين جويري (69)، قبل أن يختم الأخير المهرجان بالهدف الثالث بعدما رد له أوريلي التمريرة الحاسمة (76).

وتوقفت المباراة عقب الهدف الثالث بسبب غضب جماهير متز التي غادر بعضها الملعب وهتف البعض الآخر باستقالة الإدارة، ما اضطر الحكم كليمان توربان إلى إيقاف اللعب.

وعندما استؤنف اللعب، اضطر حارس المرمى الدنماركي لمتز جوناثان فيشر إلى إنقاذ مرماه من هدفين محققين، إثر تصديه لتسديدتين للبديل المغربي بلال نادر (90+4) والإنجليزي مايسون جرينوود (90+5).

وهو الفوز الرابع توالياً لمارسيليا والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف أمام المتصدرين السابقين باريس سان جيرمان حامل اللقب وليون اللذين يلعبان الأحد مع ليل وتولوز توالياً.

ومني متز بخسارته الخامسة هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن، حيث تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثامن عشر الأخير.