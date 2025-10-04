الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارسيليا يقبض على قمة فرنسا

مارسيليا يقبض على قمة فرنسا
4 أكتوبر 2025 21:49

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
في أزمة يامال.. مدرب برشلونة لا يشعر بالندم!
إنريكي يشيد بعقلية سان جيرمان


واصل مارسيليا انتفاضته وانتزع الصدارة مؤقتاً، بفوزه الكبير على مضيفه متز 3-0 في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وانتظر الفريق الجنوبي مطلع الشوط الثاني لترجمة أفضليته وافتتاح التسجيل عبر البرازيلي إيجور بيكساو اثر تمريرة من روبينيو فاز، وأضاف أوريلي الثاني بعد 18 دقيقة، إثر تمريرة من البديل الدولي الجزائري أمين جويري (69)، قبل أن يختم الأخير المهرجان بالهدف الثالث بعدما رد له أوريلي التمريرة الحاسمة (76).
وتوقفت المباراة عقب الهدف الثالث بسبب غضب جماهير متز التي غادر بعضها الملعب وهتف البعض الآخر باستقالة الإدارة، ما اضطر الحكم كليمان توربان إلى إيقاف اللعب.
وعندما استؤنف اللعب، اضطر حارس المرمى الدنماركي لمتز جوناثان فيشر إلى إنقاذ مرماه من هدفين محققين، إثر تصديه لتسديدتين للبديل المغربي بلال نادر (90+4) والإنجليزي مايسون جرينوود (90+5).
وهو الفوز الرابع توالياً لمارسيليا والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف أمام المتصدرين السابقين باريس سان جيرمان حامل اللقب وليون اللذين يلعبان الأحد مع ليل وتولوز توالياً.
ومني متز بخسارته الخامسة هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن، حيث تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثامن عشر الأخير.

الدوري الفرنسي
مارسيليا
ميتز
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©