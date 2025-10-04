أموريم يشيد بالصلابة الدفاعية لمانشستر يونايتد



مانشستر (د ب أ)



أشاد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بالصلابة الدفاعية لفريقه بعد الفوز 2 - صفر على سندرلاند، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح أموريم عبر قناة (بي بي سي سبورت) عقب اللقاء «لم نقدم أداءً جيداً، ولكن دافعنا بشكل متميز، لقد أتيحت لنا بعض الفرص، وحافظنا على تركيزنا، وكان حارس المرمى سين لامينز متميزاً للغاية، لقد اتسم الفريق بالنضج، والفوز بشباك نظيفة يبقى أمراً جيداً».

أضاف المدرب البرتغالي «يجب أن يكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباريات، لأنه ينتظرنا موسم طويل، سنواجه خلاله العديد من المشاكل، وسنكون أمام احتمالات عديدة، ويبقى الأهم أن اللاعبين ساعدوا زميلهم (لامينز) في أول مباراة ليظهر بشكل جيد».

وانتقل أموريم للحديث عن بنيامين سيسكو صاحب الهدف الثاني في شباك سندرلاند، قائلاً «ينتظره مستقبل كبير معنا، وسيبقى هنا لسنوات، ولكن وسائل الإعلام تضغط دائما على المهاجمين من أجل تسجيل الأهداف، لكن يبقى الجهد المبذول هو الأهم بالنسبة لي».

وتابع «سيسكو يقاتل على كل كرة، وهو أمر رائع، فهو يفوز بالكرة الثانية ويمنح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس، وأنا سعيد للغاية بما يقدمه».

وأتم روبن أموريم «سأكون محبطاً إذا لم نظهر بهذا الأداء مجدداً، إنها مسؤولية كبيرة علينا».