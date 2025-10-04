أوديجارد يصيب مدرب أرسنال بالقلق!



لندن (د ب أ)



أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته بأن يزين مباراته رقم 300 مع الفريق الإنجليزي، بالفوز على وستهام 2- صفر، لكن أيضاً كشف عن أن لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد ليس إيجابياً بشأن الإصابة التي تعرض لها في المباراة.

وتلقى قائد أرسنال أوديجارد إصابة جديدة بعدما عاد مؤخراً للمشاركة، ليضطر لمغادرة الملعب بعد 30 دقيقة فقط بسبب مشكلة في الركبة اليسرى.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها استبدال أوديجارد لمباراة أرسنال قبل نهاية الشوط الأول، وعلى الرغم من هدفي ديكلان رايس وبوكايو ساكا بواقع هدف في كل شوط، فإن أرتيتا قد بدا متشائماً عن سؤاله حول اللاعب النرويجي.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أعتقد أنه تعرض لالتحام قوي وشعر بعدم الراحة على الفور، تحدثت معه للتو وهو غير متفائل بشأن ذلك».

وأضاف: «إنه يرتدي دعامة، علينا انتظار رأي الأطباء، لكننا لم نكن محظوظين للغاية في ذلك».

وأضاف: «نعم لم يكن متاحا منذ بداية الموسم لسبب أو لآخر، تعرض لإصابة في الكتف مرتين ثم هذه الإصابة».

وتابع أرتيتا: «علينا أن ننتظر لنرى مدى خطورة الإصابة، سيتعين علينا إيجاد حلول، لكن بوضوح هو القائد، وهو لاعب يمنحنا بعدا مختلفا تماماً بفضل قدراته، خاصة في الهجوم».