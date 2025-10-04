الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
أوديجارد يصيب مدرب أرسنال بالقلق!

4 أكتوبر 2025 22:15

 
لندن (د ب أ)

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته بأن يزين مباراته رقم 300 مع الفريق الإنجليزي، بالفوز على وستهام 2- صفر، لكن أيضاً كشف عن أن لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد ليس إيجابياً بشأن الإصابة التي تعرض لها في المباراة.
وتلقى قائد أرسنال أوديجارد إصابة جديدة بعدما عاد مؤخراً للمشاركة، ليضطر لمغادرة الملعب بعد 30 دقيقة فقط بسبب مشكلة في الركبة اليسرى.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها استبدال أوديجارد لمباراة أرسنال قبل نهاية الشوط الأول، وعلى الرغم من هدفي ديكلان رايس وبوكايو ساكا بواقع هدف في كل شوط، فإن أرتيتا قد بدا متشائماً عن سؤاله حول اللاعب النرويجي.
وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أعتقد أنه تعرض لالتحام قوي وشعر بعدم الراحة على الفور، تحدثت معه للتو وهو غير متفائل بشأن ذلك».
وأضاف: «إنه يرتدي دعامة، علينا انتظار رأي الأطباء، لكننا لم نكن محظوظين للغاية في ذلك».
وأضاف: «نعم لم يكن متاحا منذ بداية الموسم لسبب أو لآخر، تعرض لإصابة في الكتف مرتين ثم هذه الإصابة».
وتابع أرتيتا: «علينا أن ننتظر لنرى مدى خطورة الإصابة، سيتعين علينا إيجاد حلول، لكن بوضوح هو القائد، وهو لاعب يمنحنا بعدا مختلفا تماماً بفضل قدراته، خاصة في الهجوم».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
مارتن أوديجارد
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
