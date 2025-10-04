الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

الإنتر يستعرض بـ «رباعية»

الإنتر يستعرض بـ «رباعية»
4 أكتوبر 2025 22:18

 
روما (أ ف ب)

تابع الإنتر صحوته عندما أكرم وفادة ضيفه كريمونيزي 4-1 على ملعب سان سيرو في ميلانو في المرحلة السادسة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، ولحق بثلاثي الصدارة مؤقتاً.
وحسم الإنتر نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر قائده المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (6)، إثر تمريرة من الفرنسي أنج-يوان بوني الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 38، بعد تمريرة من الظهير الأيسر الدولي فيديريكو ديماركو (38).
ورد بوني الهدية إلى ديماركو بتمريرة حاسمة سجل منها الأخير الهدف الثالث (55)، وصنع المهاجم الفرنسي الواعد (21 عاماً) تمريراته الحاسمة بصناعته الهدف الرابع لنيكولو باريلا (57).
وسجل فيديريكو بوناتزولي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 87.
وأعاد الإنتر ضيفه كريمونيزي إلى أرض الواقع، وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بعد فوزين وثلاثة تعادلات، وحرمه من تكرار مفاجأته في المرحلة الأولى عندما تغلب على جاره القطب الثاني لميلانو، أيه سي ميلان 2-1.
وهو الفوز الثالث لرجال المدرب الروماني كريستيان كيفو والرابع هذا الموسم فرفعوا رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب وروما.
ويلعب ثلاثي الصدارة الأحد في ختام المرحلة، حيث يحل ميلان ضيفاً على غريمه يوفنتوس في قمة نارية، وروما ضيفاً على فيورنتينا، فيما يلعب نابولي على أرضه أمام جنوى.
وتحمد رصيد كريمونيزي عند تسع نقاط وتراجع إلى المركز الثامن.

الدوري الإيطالي
إنتر
إنتر ميلان
لوتارو مارتينيز
ميلان
يوفنتوس
نابولي
روما
