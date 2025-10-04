الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ليفربول «غارق» في «دوامة الهزائم»!

ليفربول «غارق» في «دوامة الهزائم»!
4 أكتوبر 2025 22:48

 
لندن (د ب أ)


عاد تشيلسي لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز درامي على ضيفه ليفربول حامل اللقب بنتيجة 2-1، في قمة الجولة السابعة من المسابقة.

تقدم تشيلسي بهدف مويسيس كايسيدو في الدقيقة 14 من المباراة المقامة على ملعب ستامفورد بريدج، وأدرك الضيوف التعادل في الشوط الثاني بهدف المهاجم الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 63.
وخطف الفريق اللندني نقاط المباراة بهدف قاتل سجله المهاجم البرازيلي، إستيفاو ويليان، في الدقيقة 95، ليكافئ مدربه على الدفع به بديلاً في آخر ربع ساعة من الشوط الثاني.
تجاوز تشيلسي بهذا الفوز كبوة التعادل أمام برينتفورد وخسارتين متتاليتين أمام مانشستر يونايتد وبرايتون، في الجولات الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.
أما ليفربول تلقى خسارته الثانية على التوالي في الدوري بهدف في الوقت بدل الضائع، بعد السقوط خارج ملعبه في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بنفس النتيجة 1 -2، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة، ويتراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب.
كما بقى ليفربول غارقاً في دوامة الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي، بعد السقوط أمام جالطة سراي التركي، بنتيجة صفر- 1 في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
كريستال بالاس
