«الأبيض» يكثف «الأحمال التدريبية» في معسكر دبي

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته، على ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، وسط تكثيف الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين، للنواحي البدنية والتكتيكية، خلال المعسكر، بعد اكتمال الصفوف بانضمام اللاعبين الذين غابوا عن بداية التجمع الذي انطلق 28 سبتمبر الماضي، بداعي المشاركة مع أنديتهم في «دوري أبطال آسيا النخبة»، و«دوري أبطال آسيا 2».

ويستعد منتخبنا للمشاركة في المرحلة الرابعة للتصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الدوحة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، لحساب المجموعة الأولى التي تضم «الأبيض» إلى جانب عُمان وقطر، ويلعب منتخبنا مباراته الأولى أمام عُمان 11 أكتوبر، وقطر 14 أكتوبر، ويتأهل متصدر المجموعة إلى نهائيات «المونديال».

وتقام مباريات التصفيات في تلك الرحلة بنظام «البطولة المجمعة» بحيث يلعب كل منتخب مباراتين، ويتأهل صاحب النقاط الأعلى في المجموعة، وفي حالة التساوي يتم النظر إلى فارق الأهداف، وفي حال التساوي، يتم النظر للأكثر تسجيلاً للأهداف.

ويهتم الجهاز الفني بكافة التفاصيل الفنية والتكتيكية خلال المعسكر الجاري، الذي يعد الأخير في خطة إعداد وتحضير المنتخب، والتي بدأت بمعسكر النمسا في أغسطس الماضي، ثم معسكر سبتمبر الماضي، الذي شهد تجربتين دوليتين أمام سوريا والبحرين.

وكان الجهاز أخضع مباريات ودية دولية لمنتخبي عُمان وقطر مؤخراً لرقابة ومتابعة دقيقة، للوقوف على إيجابيات وسلبيات الأداء لكل فريق، بينما ستكون الفرصة سانحة في المباراة الأولى لكلا المنتخبين معاً في التصفيات يوم الأربعاء المقبل، للوقوف على جاهزية المنافسين، وتحديد نقاط القوة والضعف بصورة أوضح، قبل المواجهتين المرتقبتين لمنتخبنا أمام كل منهما.

وشدد كوزمين في حديثه للاعبين في المحاضرات الفنية اليومية لعرض لقطات الفيديو، والحديث عن الجوانب الخططية والتكتيكية، على ضرورة التحلي بالروح القتالية العالية، وتمسك كل لاعب بأن يقدم أضعافاً مضاعفة من جهوده خلال مباراتي المنتخب في التصفيات التي تجعل المنتخب على بُعد 180 دقيقة فقط من «المونديال»، وبالتالي ضرورة الالتزام والانضباط التكتيكي، مع ضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكل دقة.

وضمّت قائمة الأبيض 32 لاعباً هم، خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، فهد الظنحاني، إريك دي مينيزيس، خالد الظنحاني، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، روبين فيليب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، زايد سلطان، ريتشارد أكونور، لوان بيريرا، جوستافو أليكس، ماكانزي هانت، ماجد حسن، حارب عبدالله، محمد عبدالباسط، سيل سوزا، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، يحيى نادر، علي صالح، فابيو ليما، نيكولاس خيمنيز، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، كايو كانيدو، كايو لوكاس، وسلطان عادل.

وقرر الجهاز الفني استدعاء سلطان عادل، بهدف زيادة «الأوراق الهجومية الرابحة»، في ظل وجود بعض العناصر التي تدخل التشكيلة للمرة الأولى، مثل جوستافو أليكس، وأكونور، فضلاً عن وجود بدائل يمكنها صناعة الفارق مثل لوان بيريرا وكايو لوكاس وكايو كانيدو، وألفارو دي أوليفيرا.

وينتظر أن يتم استبعاد 6 لاعبين من القائمة الموسعة الحالية، وربما يتم استبعاد بعض الوجوه الجديدة تم استدعائها في التجمع الحالي، بهدف تقليص العدد إلى 26 لاعباً للسفر مع البعثة إلى الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

على الجانب الآخر، أكد إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني أن التحضيرات تسير بخطوات ثابتة، وأن حالة التركيز في معسكر المنتخب في أفضل مراحلها، في ظل زيادة الانسجام والتفاهم بين جميع اللاعبين بالقائمة، مشيراً إلى أن «رجال الأبيض» لديهم حلم اللعب في كأس العالم، ويقاتلون من أجله.

وأضاف: «نتمنى أن نرى مؤازرة كبيرة من جماهير المنتخب في الدوحة، ودورهم بالتأكيد سيكون كبيراً، وله تأثيره الإيجابي على روح ومعنويات جميع اللاعبين».