الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ريال مدريد يتقدم إلى قمة «الليجا»

ريال مدريد يتقدم إلى قمة «الليجا»
5 أكتوبر 2025 08:15

مدريد (رويترز) 

 سجل فينيسيوس جونيور هدفين، وأضاف كيليان مبابي هدفاً في الدقائق الأخيرة، ليقودا ريال مدريد للفوز 3-1 على فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدماً بنقطتين على برشلونة الذي يواجه إشبيلية الأحد، ويحتل فياريال في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.
كانت المباراة متكافئة في بدايتها، لكن ريال مدريد بدأ في الضغط مع مرور 20 دقيقة، وارتقى أوريليان تشواميني ليقابل تمريرة عرضية حولها بضربة رأس مرت بجوار القائم.
وبعد لحظات، استغل مبابي تمريرة خاطئة من دفاع الضيوف، ومررها الفرنسي إلى فرانكو ماستانتونو، الذي سددها من مسافة قريبة، لكن المدافع ريناتو فيجا أبعدها فوق العارضة.
وحصل فياريال أيضاً على فرص في الشوط الأول إذ اقتحم تاني أولواسيي منطقة الجزاء ووجد نفسه في مواجهة حارس المرمى تيبو كورتوا الذي تصدى للكرة بشكل رائع.
ونجح ريال أخيرا في افتتاح التسجيل في بداية الشوط الثاني، إذ وصلت الكرة إلى فينيسيوس على الجانب الأيسر، وتوجه إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة من زاوية ضيقة ارتطمت بسانتي كوميسانا لاعب وسط فياريال إلى داخل الشباك.
وضاعف لاعب الوسط البرازيلي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 69، بعدما أسقطه رافائيل مارين داخل المنطقة، وبعد أربع دقائق فقط، قلص جيورج ميكاوتادزي الفارق بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء.
واستمرت الإثارة في الدقيقة 77 عندما طُرد سانتياجو مورينو مدافع فياريال بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله على فينيسيوس.
وحسم مبابي الفوز في الدقيقة 80 بعد أن اخترق براهيم دياز ومرر الكرة إليه ليسجل الهدف الثالث.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فياريال
برشلونة
فينيسيوس
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
