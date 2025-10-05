الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سلوت: صلاح ضحية نجاحه الشخصي!

سلوت: صلاح ضحية نجاحه الشخصي!
5 أكتوبر 2025 08:29

لندن (رويترز) 

أصر مدرب ليفربول أرني سلوت على أنه لا داعي للقلق، بعد أن استسلم فريقه مرة أخرى لهدف في اللحظات الأخيرة في الهزيمة 2-1 على ملعب تشيلسي، ليخسر الفريق ثلاث مرات متتالية للمرة الأولى في عهد المدرب الهولندي، كما دافع عن الدولي المصري محمد صلاح قائلاً إنه «كان ضحية نجاحه الشخصي».
وسجل البرازيلي الواعد إستيفاو هدفه الأول مع تشيلسي في الدقيقة 95، ليخطف النقاط الثلاث لأصحاب الأرض بعد مباراة مثيرة.
وخسر ليفربول الآن مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقائق الأخيرة بعد هدف كريستال بالاس في الدقيقة 97 مطلع الأسبوع الماضي، ويبدو أن حامل اللقب استنفد كل حظوظه في النهايات الدرامية في وقت سابق من هذا الموسم.
وبعد الخسارة أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، يكون ليفربول خسر ثلاث مباريات متتالية للمرة الأولى منذ مارس وأبريل 2023.
ومما يثير قلق سلوت أن ليفربول بدا مرة أخرى مفككاً تماماً أمام تشيلسي خاصة في الشوط الأول.
ومع ذلك، أرجع سلوت الهزيمة إلى تفاصيل صغيرة جاءت في غير مصلحة فريقه وتأثير الموسم المضطرب الذي مر به الفريق بعد وفاة ديوجو جوتا المأساوية ورحيل لاعبين أساسيين.
وأضاف «لو كانت النتيجة أفضل بالتعادل أو الفوز - وكلاهما كان ممكناً، لا أقول إننا كنا نستحقها، التعادل كنا نستحقه بالتأكيد - ولكننا كنا سنحقق بداية رائعة للموسم إذا أخذنا في الاعتبار كل ما حدث خلال الصيف في ليفربول».
وعلى مستوى الهجوم، يبدو أن ألكسندر إيزاك الذي انضم لليفربول في صفقة قياسية بريطانية لم يكن في المستوى المطلوب بعد فترة إعداد مقتضبة للموسم الجديد، كما كان أداء محمد صلاح مخيباً للآمال مرة أخرى.
ويثير مستوى صلاح القلق بشكل خاص، بعدما سجل خمسة أهداف فقط في آخر 21 مباراة خاضها مع ليفربول.
وأهدر الدولي المصري فرصاً كان سيسجلها بلا ريب لو كان في نفس مستواه الموسم الماضي، لكن سلوت قال إن صلاح كان ضحية نجاحه الشخصي.
وأضاف «أتيحت له الكثير من الفرص لتكرار ما نجح فيه دائماً، لكنه بشر ولا يمكن أن يسجل من كل فرصة يحصل عليها، نشعر أحياناً أن ذلك بسبب ما فعله في الموسم الماضي، والكثير من المرات، شيء طبيعي أن يخوض مباراة، ويحصل على فرص ولا يسجل أو يصنع تمريرة حاسمة». 

