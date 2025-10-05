وفاة مدرب حراس العراق في «حادث سقوط»



بغداد (أ ف ب)



توفي مدرب حراس المرمى البرازيلي للمنتخب العراقي لكرة القدم داخل قاعة مارسيلو جالينا، إثر سقوطه من الطابق الثالث في قاعة جامعة آشور أثناء الوحدة التدريبية للمنتخب تحضيراً لتصفيات كأس آسيا المقررة في السعودية الشهر الحالي.

وذكر مصدر مُطلع لوكالة فرانس برس أن «جالينا سقط أثناء تدريبات منتخب العراق لكرة الصالات من الطابق الثالث في قاعة الرياضة بجامعة آشور نتيجة انزلاق قدمه من الممر العلوي المطل على القاعة».

وأضاف أن «اللاعب مهند عبد الهادي حاول الإسراع بالإمساك بيد المدرب لكنه لم يلحق به ليسقط على رأسه».

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد ناصر لوسائل الإعلام «فوجئنا بالحادث الذي تعرض له مدرب حراس منتخب العراق لكرة الصالات من سقوط في قاعة جامعة أشور أثناء التدريبات».

وأضاف: «وفقاً لما ذكره لنا مدير منتخب كرة الصالات علي عيسى مع الكادر المتواجد هناك، كان مدرب الحراس يقوم بتصوير حراس المرمى من أعلى القاعة، لكن وللأسف كانت هناك فتحة لم ينتبه إليها المدرب، فانزلقت قدمه وسقط إلى أسفل القاعة».

ووفقاً للحاضرين في قاعة التدريب، فإن مدرب حراس المرمى كان يؤدي عمله بعد الحصة التدريبية، عبر القيام بتصوير حراس المرمى، وهم يؤدون تمارينهم، لتقييمهم فنياً فيما بعد، وذلك من الشرفة المطلة على القاعة في الطابق الثالث، بيد أن قدم جالينا انزلقت في الممر الفاصل من الشرفة العليا وسقط بشكل مفاجئ.

وحاول الجهاز الطبي لمنتخب العراق الإسراع بإيصال جالينا إلى مستشفى الكرامة القريب من قاعة جامعة آشور، بجانب الكرخ في العاصمة بغداد، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وأوضح ناصر أن «إصابة لاعب المنتخب مهند عبد الهادي لا تدعو للقلق، بعد أن تعرض لكسر في منطقة كاحل القدم نتيجة محاولته إنقاذ المدرب أثناء سقوطه».

وتعاقد الاتحاد العراقي مع جالينا في 21 أغسطس الماضي، إلى جانب مواطنه مدرب العراق جواو كارلوس باربوسا.

وعاد منتخب العراق لكرة الصالات إلى تدريباته في العاصمة بغداد منذ الخميس الماضي، استعداداً لتصفيات كأس آسيا التي تبدأ في 18 من الشهر الحالي في السعودية، بعدما أرجاها الشهر الماضي لأسباب إدارية من قبل اللجنة المنظمة.