الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوكوريا يكشف دور صلاح في سقوط ليفربول أمام تشيلسي!

كوكوريا يكشف دور صلاح في سقوط ليفربول أمام تشيلسي!
5 أكتوبر 2025 09:21

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى الانتصار بهدف في «الملعب 22»!
إيفرتون يُلحق الهزيمة الأولى بكريستال بالاس


يرى مارك كوكوريا، ظهير أيسر تشيلسي، أن فريقه استحق الفوز على ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
صرح كوكوريا عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء: «أعتقد أننا حققنا فوزاً مستحقاً، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، ثم تراجعنا في بداية الشوط الثاني بشكل غير جيد، وعلينا أن نتحسن في ذلك».
استدرك اللاعب الإسباني الدولي: «لكن بشكل عام، نستحق هذا الفوز، بعدما تجاوزنا فترة عصيبة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فنحن سعداء للغاية بعد حصد ثلاث نقاط ثمينة قبل فترة التوقف الدولي».
تابع: «كنا نستحق هذه الفرحة، لقد عشنا أسبوعاً صعباً بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا، ونعاني من ضغط المباريات، ولكن هذا أمر جيد أيضاً، لأنه إذا خسرنا مباراة، ستكون هناك فرصة سريعة للرد، والفوز على ليفربول مهم لاستعادة الثقة بعد فوز آخر في دوري الأبطال».
واستطرد: «الحفاظ على ثبات الأداء مع كثرة الإصابات لا يبقى سهلاً بالمرة، بل اضطر المدرب لإجراء عدة تعديلات لأسباب مختلفة، ولكن أثبتنا أن ذلك لا يهم، ولا مجال للأعذار، لأننا نملك فريقاً جيداً».
وعن هدف الفوز القاتل لتشيلسي في الدقائق الأخيرة، كشف مارك كوكوريا: «نعرف أن محمد صلاح نجم ليفربول مستعد دائماً للهجمات المرتدة، وتدربنا على ذلك، ونبهنا المدرب لاستغلال هذه الثغرة في الجبهة اليمنى بدفاع ليفربول، وحاولنا استغلال ذلك، وبذلنا جهدنا حتى اللحظات الأخيرة، حيث مرر لي إنزو فرنانديز الكرة، ومهّدتها إلى إستيفاو ليسجل الهدف».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
ليفربول
محمد صلاح
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©