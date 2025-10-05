كوكوريا يكشف دور صلاح في سقوط ليفربول أمام تشيلسي!



لندن (د ب أ)



يرى مارك كوكوريا، ظهير أيسر تشيلسي، أن فريقه استحق الفوز على ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

صرح كوكوريا عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء: «أعتقد أننا حققنا فوزاً مستحقاً، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، ثم تراجعنا في بداية الشوط الثاني بشكل غير جيد، وعلينا أن نتحسن في ذلك».

استدرك اللاعب الإسباني الدولي: «لكن بشكل عام، نستحق هذا الفوز، بعدما تجاوزنا فترة عصيبة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فنحن سعداء للغاية بعد حصد ثلاث نقاط ثمينة قبل فترة التوقف الدولي».

تابع: «كنا نستحق هذه الفرحة، لقد عشنا أسبوعاً صعباً بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا، ونعاني من ضغط المباريات، ولكن هذا أمر جيد أيضاً، لأنه إذا خسرنا مباراة، ستكون هناك فرصة سريعة للرد، والفوز على ليفربول مهم لاستعادة الثقة بعد فوز آخر في دوري الأبطال».

واستطرد: «الحفاظ على ثبات الأداء مع كثرة الإصابات لا يبقى سهلاً بالمرة، بل اضطر المدرب لإجراء عدة تعديلات لأسباب مختلفة، ولكن أثبتنا أن ذلك لا يهم، ولا مجال للأعذار، لأننا نملك فريقاً جيداً».

وعن هدف الفوز القاتل لتشيلسي في الدقائق الأخيرة، كشف مارك كوكوريا: «نعرف أن محمد صلاح نجم ليفربول مستعد دائماً للهجمات المرتدة، وتدربنا على ذلك، ونبهنا المدرب لاستغلال هذه الثغرة في الجبهة اليمنى بدفاع ليفربول، وحاولنا استغلال ذلك، وبذلنا جهدنا حتى اللحظات الأخيرة، حيث مرر لي إنزو فرنانديز الكرة، ومهّدتها إلى إستيفاو ليسجل الهدف».