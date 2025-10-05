أنتيتوكونمبو يتعافى من «كورونا»



ميامي (أ ب)



شارك يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس في تدريبات فريقه للمرة الأولى هذا الموسم، بعد غيابه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» في بلده اليونان.

قال دوك ريفرز، مدرب باكس، إن أنتيتوكونمبو شارك في التدريبات من دون الاحتكاك بأحد، مضيفاً: «قال يانيس إنه يحتاج ثلاثة أيام كاملة».

ووصل أنتيتوكونمبو إلى ميامي، وعقد فريقه يوماً لوسائل الإعلام يوم الاثنين الماضي، شارك به عن بُعد، ثم بدأ معسكره في ميلووكي يوم الثلاثاء، وسافر إلى ميامي يوم الخميس لأداء التدريبات في جامعة فلوريدا الدولية، قبل خوض أول مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد أمام هيت.

وقال أنتيتوكونمبو: «أثّر المرض على حالتي الجسدية، ولا أشعر أنني بكامل لياقتي البدنية، أحاول استعادة لياقتي تدريجياً، وأنفّذ بعض التدريبات البدنية، وسأكون أفضل مع مرور الوقت، وأعتقد أنني سأكون بحالة جيدة قبل انطلاق الموسم، حيث يتبقى 18 يوماً على أول مباراة».

ويستعد أنتيتوكونمبو (31 عاماً) لخوض موسمه رقم 13 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، جميعها بقميص ميلووكي، وانضم لفريق كل النجوم تسع مرات، وتُوج بلقب الدوري مرتين، وحقق جائزة أفضل لاعب مرتين، وأفضل لاعب في نهائيات الدوري الأميركي.