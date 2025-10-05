نيكس يجدد التفوق على سيكسرز في أبوظبي



أبوظبي (أ ف ب)



جدد نيويورك نيكس فوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 113-104، في قاعة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد للدوري الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وكانت المباراة الأولى انتهت لمصلحة نيكس أيضاً 99-84.

وواصل نيكس أفضليته على غرار المباراة الأولى، مستغلاً غياب ثلاثي سفنتي سيكسرز الكاميروني الأصل جويل أمبيد وبول جورج وجاريد ماكين.

وأنهى نيويورك نيكس الذي وصل في الموسم الماضي إلى نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ ربع قرن، قبل أن يخسر السلسلة أمام أنديانا بيسرز 2-4، الربع الأول 31-23 والشوط الأول 47-59.

وعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقوة في الربع الثالث، وأنهاه بتسجيل 28 نقطة، مقابل 23 لمنافسه، كما كان الرابع متكافئاً (29-30)، لكنه دفع ثمن بدايته السلبية في الشوط الأول ليخسر المباراة بفارق 8 نقاط.

وكان تيريس ماكسي أفضل مسجّل في صفوف سفنتي سيكسرز والمباراة برصيد 16 نقطة، بعدما كان سجل 14 نقطة في اللقاء الأول.

من جهته، كان جايلن برونسون الأفضل عند نيكس برصيد 14 نقطة، وسجل البريطاني أوجي أنونوبي عودة موفقة بعدما غاب الخميس بتسجيله 13 نقطة.

وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين للموسم الجديد منذ 2022 بموجب شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المنظمة للحدث والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

وفي آخر ثلاث سنوات فاز اتلانتا هوكس على ميلووكي باكس (123-113 و118-109) في 2022، ومينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس (111-99 و104-96) في 2023، وبوسطن سلتيكس على دنفر ناجتس (107-103 و130-104) في 2024.