مدرب إنتر ميلان سعيد بـ «شراسة» لاعبيه!



روما (د ب أ)



أبدى الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب كريمونيزي 4-1، ضمن الجولة السادسة.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر ميلان وروما الثاني ونابولي الثالث، متشاركاً معهم صدارة الترتيب، قبل استئناف باقي مباريات الجولة اليوم الأحد.

وقال كيفو: «كان هناك العديد من الإيجابيات من المباراة، استمتعنا بأدائنا، وكنا شرسين للغاية ومنظمين وضغطنا بشكل رائع، وسجّلنا بفضل ضغطنا المثمر، من المؤسف أن نتلقى هدفا في تلك المباراة».

وأضاف: «أنا مسرور للغاية بالفريق، لقد عملنا بشكل رائع من أجل الوصول إلى أهدافنا، لكن لا زال لدينا مجال للتطور أكثر، لكن علينا أن نرضى ونكون على دراية بأسلوب لعبنا، لقد بنينا استمرارية رائعة واستمتعنا باللعب».

وتابع مدرب إنتر ميلان: «من الرائع أن أرى الفريق يؤدي بذلك الشكل، لا توجد مثالية في كرة القدم، ونحن لا نتطلع إلى ذلك، لكننا نحاول أن نتعامل مع الأمر بشكل جيد».