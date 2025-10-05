كايسيدو: أستمتع بتجربتي مع تشيلسي



لندن (د ب أ)



بدا مويسيس كايسيدو، نجم وسط تشيلسي، سعيداً للغاية بتسجيل هدف في فوز فريقه على ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح كايسيدو، عبر قناة سكاي سبورتس، عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن: «سجّلنا هدفاً رائعاً في النهاية، وكنا سعداء للغاية».

أضاف اللاعب الإكوادوري الدولي: «ليفربول فريق رائع، لذا بذلنا قصارى جهدنا، حتى عندما ضغطوا علينا، وكان فريقنا متميزاً للغاية في الدقائق الأخيرة».

وشدد نجم تشيلسي: «مثل هذه اللحظات هي التي نحتاج فيها أن نكون فريقاً متماسكاً، لقد قدمنا أداءً جيداً، ونعمل بجدية يومياً، ونترجم عملنا في الملعب».

وبشأن هدفه في مرمى ليفربول، قال كايسيدو: «سنحت لي الفرصة ونجحت في استغلالها، وسددت بقوة، وكنت أعرف أن الكرة ستدخل المرمى».

وأتم مويسيس كايسيدو: «سجلت هدفاً رائعاً، وأستمتع بتجربتي مع تشيلسي، وأقدم أداءً جيداً، ويبقى هذا أهم شيء».