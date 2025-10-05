الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
زفيريف يطلق سهام الاتهام في التنس!

5 أكتوبر 2025 11:13


شنغهاي (رويترز)

اتّهم ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالمياً، مديري البطولات بإبطاء سرعة الملاعب لمساعدة كارلوس ألكاراز ويانيك سينر على النجاح على كافة أنواع الأرضيات، وقال اللاعب الألماني إن الرياضة بحاجة لإعادة التنوع.
وكان زفيريف يتحدث في بطولة شنغهاي للأساتذة، حيث طُلب منه إبداء رأيه في سرعة الملاعب خلال بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين هذا العام، والتي لاحظ آخرون مثل الأسطورة السويسري روجر فيدرر أنها أبطأ.
وقال فيدرر إن الملاعب الأبطأ تسمح للاعبين بالأداء بنفس الطريقة على الملاعب الرملية والعشبية والصلبة، مضيفاً أنه يريد أن يرى ألكاراز وسينر يتكيفان مع الظروف السريعة.
لكن زفيريف لم يردد هذه المشاعر فحسب، بل شنّ أيضاً هجوماً استفزازياً على مديري البطولة.
وقال زفيريف في مقابلة بالملعب: «أكره أن يكون الأمر متشابهاً وأعرف أن مديري البطولة يسيرون في هذا الاتجاه لأنهم من الواضح يريدون أن يقدم يانيك وكارلوس أداءً جيداً في كل بطولة، وهذا ما يفضلونه، أشارك في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين منذ 12 عاماً، وكانت لدينا دائماً ملاعب بأرضيات مختلفة، كان هناك دائماً بطولات تُعجبك، وبطولات أخرى لا تُعجبك كثيراً». 
وفي حين فاز ألكاراز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وعمره 22 عاماً، فاز سينر بأربعة وتقاسم المصنفان الأولان عالمياً آخر ثماني بطولات كبرى بينهما.
وأضاف زفيريف الذي لم يُحقق أي لقب كبير حتى الآن: «لا يُمكنك لعب التنس بنفس الطريقة على الملاعب العشبية والصلبة والرملية، أما الآن، فيمكن اللعب بنفس الطريقة تقريباً على جميع أنواع الأرضيات، لذلك لا أفضّل ذلك ولا أؤيده، أعتقد أن التنس يحتاج إلى طرق لعب متنوعة، التنس بحاجة إلى القليل من التنوع، وأعتقد أننا نفتقر إلى ذلك في الوقت الحالي». 
وانسحب ألكاراز من بطولة شنغهاي للأساتذة بسبب إصابة في الكاحل، بينما تأهل المصنف الثاني سينر للدور التالي أيضاً مع زفيريف.
وردّ اللاعب الإيطالي على سؤال بشأن ما إذا كان مديرو البطولات يوحدون معايير الملاعب وجعلها أبطأ لصالحه وألكاراز بدبلوماسية، قائلاً: «أنا وكارلوس، لا نبني الملاعب، القرار ليس بأيدنا، نحاول التكيف مع كل موقف، أشعر أن كل أسبوع يختلف قليلاً، قدّمت أداءً رائعاً حتى على الملاعب الأسرع، لكنني لا أصنع أرضيات الملاعب، لذلك أحاول فقط التكيف وتقديم أفضل ما لدي، وهذا كل شيء».

التنس
ألكسندر زفيريف
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
