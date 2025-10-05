«الأبيض الأولمبي» يختبر جاهزيته أمام الأردن في رأس الخيمة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة المدرب الأوروجوياني مارسيلو برولي، على خوض تجربتين أمام ضيفه الأردن 10 و13 أكتوبر الجاري، على استاد نادي رأس الخيمة، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في السعودية خلال يناير 2026.

وتُعد المواجهتان أولى محطات التحضير لـ «الأبيض الأولمبي»، بعد تأهله إلى النهائيات القارية، عبر بوابة أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في التصفيات، عقب حصوله على 6 نقاط، من فوزين متتاليين على جوام 13-0 وهونج كونج 2-0، فيما تصدّر منتخب إيران المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة «9 نقاط».

وتأتي التجربتان أمام «النشامى»، في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية، واختبار مجموعة من الأسماء الجديدة، قبل اعتماد القائمة النهائية التي تخوض النهائيات، ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكراً مغلقاً في رأس الخيمة، تتخلله تدريبات يومية ومحاضرات فنية وتحليل فيديو لأداء المنتخبين خلال التصفيات الأخيرة.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان وقطر وسوريا، في مجموعة وُصفت بالقوية والمتوازنة، فيما يلعب منتخب الأردن في المجموعة الأولى مع السعودية «المستضيف»، فيتنام، وقيرغيزستان، وضمت بقية المجموعات أوزبكستان، كوريا الجنوبية، إيران، ولبنان في «الثالثة»، والعراق، أستراليا، تايلاند، والصين في «الرابعة».

وتُقام البطولة من 7 إلى 25 يناير 2026، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي، فيما يضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة التأهل إلى أولمبياد «لوس أنجلوس 2028».

ويُسجّل هذا التأهل الحضور السادس لـ «الأبيض الأولمبي» في النهائيات الآسيوية، بعد مشاركته في نسخ عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب فقط عن نسخة «الصين 2018».

في المقابل، أعلن المغربي عمر نجحي، مدرب منتخب الأردن الأولمبي، قائمة ضمت 27 لاعباً للمشاركة في المعسكر الداخلي الذي يستمر إلى 7 أكتوبر، قبل السفر إلى الإمارات لخوض وديتي «الأبيض الأولمبي».