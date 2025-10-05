الشارقة يعود للتدريبات في غياب «كتيبة الدوليين»

علي معالي (أبوظبي)

تم استدعاء الألباني فيتا فيتاي لاعب الشارقة، للانضمام إلى منتخب بلاده تحت 21 عاماً، لخوض مباراة ودية دولية ضد منتخب سان مارينو، والمقرر لها يوم 10 من أكتوبر الجاري، في إطار استعدادات منتخب ألبانيا لأمم أوروبا للشباب 2027، ليصبح فيتاي الألباني الثاني الذي يغادر «الملك» في هذه الفترة، حيث سبقه ري ماناج مهاجم المنتخب الألباني، والذي يخوض مباراة في غاية الأهمية ضد صربيا في تصفيات مونديال 2026.

ومع انضمام الثانئي، وفراس بالعربي مع منتخب تونس، وكذلك لاعبي منتخبنا الوطني يتزايد عدد لاعبي «الملك» الغائبين عن الفريق الذي يعود للتدريبات غداً الاثنين، بعد راحة 5 أيام حصلوا عليها بعد العودة من مباراة السد القطري في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويسعى الصربي ميلوش مدرب الفريق إلى الاستفادة من هذه الفترة لتجهيز لاعبيه لخوض مباراة الجولة السادسة يوم 17 أكتوبر أمام الظفرة، حيث يسعى «الملك» إلى علاج جراحه المحلية، والتي تعمقت خلال الموسم الحالي، بعد أن جمع الفريق 4 نقاط فقط من 5 مباريات، وهو ما جعل الفريق يتراجع للمركز العاشر في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين.

ويقوم الجهاز الفني للشارقة بتجهيز أكثر من بديل في هذه الفترة الحرجة، تحسباً لأي ظروف طارئة، ومنها تأهيل المهاجم الفنزويلي ساؤول، والذي انضم للفريق، قادماً من الدوري الروسي، وهو من المهاجمين الشبان أصحاب الكفاءات العالية، وانخرط اللاعب في تدريبات متنوعة خلال الفترة الماضية ما بين فريق الرديف، وكذلك تدريبات تأهيلية خاصة، حتى ينضم لمران الفريق الأول مساء غدٍ الاثنين.