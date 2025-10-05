الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يعود للتدريبات في غياب «كتيبة الدوليين»

الشارقة يعود للتدريبات في غياب «كتيبة الدوليين»
5 أكتوبر 2025 13:30

علي معالي (أبوظبي)
تم استدعاء الألباني فيتا فيتاي لاعب الشارقة، للانضمام إلى منتخب بلاده تحت 21 عاماً، لخوض مباراة ودية دولية ضد منتخب سان مارينو، والمقرر لها يوم 10 من أكتوبر الجاري، في إطار استعدادات منتخب ألبانيا لأمم أوروبا للشباب 2027، ليصبح فيتاي الألباني الثاني الذي يغادر «الملك» في هذه الفترة، حيث سبقه ري ماناج مهاجم المنتخب الألباني، والذي يخوض مباراة في غاية الأهمية ضد صربيا في تصفيات مونديال 2026.
ومع انضمام الثانئي، وفراس بالعربي مع منتخب تونس، وكذلك لاعبي منتخبنا الوطني يتزايد عدد لاعبي «الملك» الغائبين عن الفريق الذي يعود للتدريبات غداً الاثنين، بعد راحة 5 أيام حصلوا عليها بعد العودة من مباراة السد القطري في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
ويسعى الصربي ميلوش مدرب الفريق إلى الاستفادة من هذه الفترة لتجهيز لاعبيه لخوض مباراة الجولة السادسة يوم 17 أكتوبر أمام الظفرة، حيث يسعى «الملك» إلى علاج جراحه المحلية، والتي تعمقت خلال الموسم الحالي، بعد أن جمع الفريق 4 نقاط فقط من 5 مباريات، وهو ما جعل الفريق يتراجع للمركز العاشر في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين.
ويقوم الجهاز الفني للشارقة بتجهيز أكثر من بديل في هذه الفترة الحرجة، تحسباً لأي ظروف طارئة، ومنها تأهيل المهاجم الفنزويلي ساؤول، والذي انضم للفريق، قادماً من الدوري الروسي، وهو من المهاجمين الشبان أصحاب الكفاءات العالية، وانخرط اللاعب في تدريبات متنوعة خلال الفترة الماضية ما بين فريق الرديف، وكذلك تدريبات تأهيلية خاصة، حتى ينضم لمران الفريق الأول مساء غدٍ الاثنين.

أخبار ذات صلة
الأربعاء.. انطلاق «التعليم الدولي» في إكسبو الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دوري أدنوك للمحترفين
ميلوش ميلوييفيتش
تصفيات كأس العالم
الشارقة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©