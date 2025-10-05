الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألونسو: فينيسيوس «حاسم» مع ريال مدريد

ألونسو: فينيسيوس «حاسم» مع ريال مدريد
5 أكتوبر 2025 12:58

 
مدريد (د ب أ)

عبّر تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على ضيفه فياريال 3-1 بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وأثنى ألونسو على نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجّل الهدفين الأول والثاني، قبل أن يُحرز القناص الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث.
وأوضح ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «قدّم فينيسيوس مباراة رائعة، وكان أداؤه حاسماً، ليس فقط في الهدف الأول، بل أيضاً لزعزعته صفوف المنافس، أحب أن أراه يبتسم ويستمتع، كان على وشك تسجيل هاتريك والتألق أكثر في المباراة».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن ألونسو قوله: «أنا سعيد من أجله، ومن أجل الفريق لأننا بحاجة للجميع، ولأننا أردنا اختتام هذه السلسلة من المباريات بفوز، قدّم مباراة رائعة ضد ليفانتي أيضاً، إنه لاعب مهم جداً في الفريق، وفي النادي بفضل قدرته على زعزعة توازن المنافس، ولكل ما يقدمه ويضفيه على الفريق، ولتصعيبه المباريات على المنافسين».
وانتقل ألونسو للحديث عن لاعبه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، وقال: «بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ومع أسبوعين أكثر من التدريبات، سيتحسن أداؤه يوماً بعد يوم، وسيكون لاعباً حاسماً في أكتوبر، لأنه غاب عن جزء كبير من فترة التحضير للموسم، لدينا جدول مباريات مزدحم مع مباريات ضد خيتافي، يوفنتوس وبرشلونة».

