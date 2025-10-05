يوفنتوس وميلان.. من يحسم قمة إيطاليا؟



معتز الشامي (أبوظبي)



تتصدر قمة يوفنتوس وميلان مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد، على ملعب أليانز في تورينو، حيث يواجه ماسيميليانو أليجري فريقه السابق، ولا ينافس ميلان في أوروبا هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وبعد 4 مواسم متتالية في «الشامبيونزليج».

وكلف «الروسونيري» أليجري بقيادة الفريق للعودة إلى البطولة الأوروبية الأبرز للأندية، حيث حقق بداية إيجابية، حيث حصل على 12 نقطة من مبارياته الخمس الأولى، ليتصدر الدوري الإيطالي قبل الجولة السادسة، ورغم تراجع مستوى يوفنتوس في الآونة الأخيرة، فإنه لا يزال بلا هزيمة في كل المسابقات هذا الموسم.

ويتأخر يوفنتوس بنقطة واحدة فقط عن ميلان، رغم تعادله في 4 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، بعد تلقيه هدف التعادل في الدقائق الأخيرة أمام فياريال.

شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات تتوقع مواجهة متقاربة للغاية بين الفريقين، حيث يتفوق يوفنتوس بشكل طفيف بنسبة فوز 36.2%، وتصل نسبة فوز ميلان إلى 35.7%، فيما تبلغ نسبة خروج المباراة بالتعادل نحو 28.1%.

وبالنظر لمواجهات الفريقين سابقاً في الدوري، فاز ميلان بمبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإيطالي، وهي أطول سلسلة انتصارات حالية في المسابقة، وأطول سلسلة منذ فترة من 5 مباريات تحت قيادة ستيفانو بيولي في أبريل 2024.

ومع ذلك، يُعد يوفنتوس واحداً من 3 فرق فقط في الدوري الإيطالي حافظت على سجلها دون هزيمة قبل الجولة السادسة (مع أتالانتا وكريمونيزي)، ويعود تاريخ سلسلة «البيانكونيري» الحالية الخالية من الهزائم في 10 مباريات (6 انتصارات و4 تعادلات) إلى 23 أبريل 2025، عندما خسر أمام بارما.

وفاز يوفنتوس بمباراته الأخيرة على أرضه ضد ميلان في الدوري الإيطالي (2-0 في 18 يناير 2025)، بعد فشله في التغلب على الروسونيري في رحلاته الأربع السابقة إلى تورينو في الدوري، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، كما حافظ يوفنتوس على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية ضد ميلان في الدوري على أرضه وخارجها (فاز في مباراتين وتعادل في اثنتين)، وهي أطول سلسلة له أمام «الروسونيري» في الدوري.

أما عن سجل المواجهات المباشرة إجمالاً، فيتمتع يوفنتوس بأفضلية كبيرة في تاريخ المواجهات المباشرة مع ميلان، حيث حقق عملاق تورينو 94 فوزاً، مقارنة بـ 71 فوزاً لـ «الروسونيري»، بينما انتهت 79 مواجهة بالتعادل.

ويعود أليجري إلى المواجهات الكبيرة مجدداً، حيث أمضى 8 سنوات مدرباً ليوفنتوس على مدار فترتين، وفاز بالدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 5 مرات، مع عملاق تورينو، وقاد أليجري يوفنتوس في 420 مباراة بالدوري الإيطالي، وهو ثاني أكثر مدرب تولى قيادة مباريات في تاريخ النادي خلف جيوفاني تراباتوني فقط.