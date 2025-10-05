إنجاز تاريخي ينتظر جوارديولا



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه برينتفورد اختباراً صعباً عندما يستضيف مانشستر سيتي، على ملعب جي تيك كوميونيتي، في الدوري الإنجليزي، الأحد، في الجولة السابعة من المسابقة.

وبعد أسبوع من الفوز على مانشستر يونايتد، يستعد فريق النحل لمواجهة القطب الثاني في مانشستر، حيث يسعى المدرب كيث أندروز إلى تحقيق ثنائية فريدة من نوعها.

وبعد فوزه على مان يونايتد، قد يصبح برينتفورد أول فريق يتغلب على ناديي مانشستر في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي منذ توتنهام في يناير 1996 (4-1 أمام مان يونايتد، 1-0 أمام مان سيتي).

وإذا فاز السيتي، سيحقق بيب جوارديولا إنجازاً تاريخياً في الدوري الإنجليزي في وقت قياسي، حيث يسعى المدرب الإسباني لتحقيق فوزه رقم 250 مدرباً في المسابقة، حيث ستكون مباراة الأحد هي المباراة رقم 349 له مع «مان سيتي».

ويحمل آرسين فينجر الرقم القياسي لأقل عدد من المباريات لتحقيق 250 فوزاً مدرباً في «البريميرليج»، في 423 مباراة، لذا يمكن لجوارديولا أن يتجاوز هذا الرقم في 74 مباراة أقل.

وفاز فريق «النحل» بـ 4 من آخر 6 مباريات خاضها على أرضه في الدوري (تعادل واحد، وخسر واحدة)، بما في ذلك مباراتان من أصل 3 تحت قيادة أندروز (تعادل واحد). يأتي ذلك بعد سلسلة من 8 مباريات دون فوز على أرضه تحت قيادة توماس فرانك الموسم الماضي، حيث فشل في التسجيل في 5 منها.

وكان الفوز 3-1 على «الشياطين الحمر» يوم السبت الماضي، الفوز الثاني لبرينتفورد في الدوري هذا الموسم، وكلاهما جاء على أرضه. ولم يهزم النحل على أرضه حتى الآن في هذا الموسم، بما في ذلك مواجهة أستون فيلا (مرتين) ومنافسه في غرب لندن تشيلسي.

وسيكون هذا السجل تحت تهديد خطير في مواجهة مانشستر سيتي الذي لم يهزم في 6 مباريات في جميع المسابقات، والذي استعاد نشاطه بعد التعادل المثير للجدل مع موناكو في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وسجّل سيتي وبرينتفورد أكبر عدد من الأهداف من الهجمات المرتدة السريعة في المسابقة هذا الموسم، بـ 3 أهداف لكل منهما، لذا فإن مباراة الأحد قد تكون بمثابة مباراة من البداية إلى النهاية.

خسر مانشستر سيتي مباراة واحدة فقط من أصل 4 زيارات سابقة له إلى برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 2 وتعادل 1)، وجاءت هزيمته الوحيدة على ملعب جي تيك، في اليوم الأخير من موسم 2022-2023، عندما ضمن بالفعل لقب «البريميرليج»، وقام بتدوير فريقه، قبل تأمين كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولكن منذ ذلك الحين، لم يحقق «النحل» أي فوز في آخر 4 مواجهات بين الفريقين في المسابقة (تعادل 1 خسر 3).

تتوقّع شبكة «أوبتا» أن يحقق مانشستر سيتي فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، حيث تبلغ نسبة فوز الزوار 48.9%، فيما تبلغ نسبة فوز برينتفورد 27.2%، وتصل نسبة التعادل إلى 23.9%.