الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي.. «البداية الأفضل»

مبابي.. «البداية الأفضل»
5 أكتوبر 2025 13:19

 
معتز الشامي (أبوظبي)

في موسم بدا أنه من الأفضل في مسيرته، يواصل كيليان مبابي كتابة فصول التألق بقميص ريال مدريد، بعد أن سجّل هدفاً في الدقيقة 81 أمام فياريال في الدوري الإسباني، وانتهت المباراة بفوز «الميرنجي» 3-1.
رفع مبابي رصيده إلى 14 هدفاً في أول 10 مباريات في جميع المسابقات (باستثناء كأس العالم للأندية)، وهذه البداية تمثّل أفضل انطلاقة له على المستوى الأوروبي في مسيرته، ويتفوق هذا الرقم على بدايته مع باريس سان جيرمان في موسم 2018-2019، حيث سجّل 12 هدفاً في أول 10 مباريات آنذاك.
يُعد مبابي الذي تجاوز حاجز 60 هدفاً في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، من أكثر المهاجمين فاعلية في المسابقات القارية حالياً، وفي موسم 2025-26 مع ريال مدريد، تم تصنيفه هداف الفريق في جميع المسابقات حتى الآن برصيد 14 هدفاً، مما يعكس دوره المحوري في هجوم الفريق.
أما في الدوري الإسباني، فيُظهر موقع FootyStats أنه سجّل 8 أهداف في 7 مباريات، بمعدل تهديفي يتجاوز الهدف في كل 90 دقيقة تقريباً، مما يدل على فعاليته المتواصلة داخل الملعب، ولا شك أن هذه البداية القوية لمبابي تُرسّخ مكانته أحد أبرز المهاجمين في أوروبا هذا الموسم، وتُظهر أمل ريال مدريد في الاعتماد عليه ليكون ركيزة الأهداف والألقاب في المشاريع المقبلة.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كيليان مبابي
فياريال
