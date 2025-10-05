كيميتش يشيد بسرعة تأقلم دياز مع بايرن ميونيخ

ميونيخ (د ب أ)



أشاد جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونيخ، بالبداية المثالية لفريقه في الموسم الجديد، بعدما حقق الفوز في أول عشر مباريات له، كما انفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، في موسم قد يصبح استثنائياً للنادي البافاري.

وقال كيميش بعد الفوز 3- صفر على ملعب آينتراخت فرانكفورت، في الجولة السادسة الحاسمة من الدوري الألماني، «نتطلع بشوق لمهرجان أكتوبرفست».

وأسهم الجناح الكولومبي الجديد لويس دياز، في الفوز المثير على فرانكفورت بتسجيله هدفين، من بينهما هدف بعد 15 ثانية فقط من بداية المباراة وتمريرة حاسمة.

وأوضح كيميش: «أتوقع منه أداءً رائعاً، ويا لها من مباراة رائعة بشكل عام، كم كان سريعاً في الاندماج، وكم كان سريعاً في التأقلم».

وأوضح كيميتش أن اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 28 عاماً شعر بأنه في بيته منذ البداية.

وختم كيميتش حديثه بالقول: «لم تكن لدي تجربة إيجابية كهذه في الخارج من قبل، لكنني لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة عندما تصل إلى بلد جديد ولا تتحدث لغته، لقد رأينا العديد من اللاعبين الذين لم يقدموا أداءً جيداً».