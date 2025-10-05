الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كيميتش يشيد بسرعة تأقلم دياز مع بايرن ميونيخ

كيميتش يشيد بسرعة تأقلم دياز مع بايرن ميونيخ
5 أكتوبر 2025 14:09

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الخنوس يمنح شتوتجارت المركز الرابع في «البوندسليجا»
بايرن ميونيخ وكين ونوير.. «الموسوعة القياسية»!


أشاد جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونيخ، بالبداية المثالية لفريقه في الموسم الجديد، بعدما حقق الفوز في أول عشر مباريات له، كما انفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، في موسم قد يصبح استثنائياً للنادي البافاري.
وقال كيميش بعد الفوز 3- صفر على ملعب آينتراخت فرانكفورت، في الجولة السادسة الحاسمة من الدوري الألماني، «نتطلع بشوق لمهرجان أكتوبرفست».
وأسهم الجناح الكولومبي الجديد لويس دياز، في الفوز المثير على فرانكفورت بتسجيله هدفين، من بينهما هدف بعد 15 ثانية فقط من بداية المباراة وتمريرة حاسمة.
وأوضح كيميش: «أتوقع منه أداءً رائعاً، ويا لها من مباراة رائعة بشكل عام، كم كان سريعاً في الاندماج، وكم كان سريعاً في التأقلم».
وأوضح كيميتش أن اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 28 عاماً شعر بأنه في بيته منذ البداية.
وختم كيميتش حديثه بالقول: «لم تكن لدي تجربة إيجابية كهذه في الخارج من قبل، لكنني لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة عندما تصل إلى بلد جديد ولا تتحدث لغته، لقد رأينا العديد من اللاعبين الذين لم يقدموا أداءً جيداً».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن
بايرن ميونيخ
لويس دياز
جوشوا كيميتش
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©