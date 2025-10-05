جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند



لندن (د ب أ)



أثنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على لاعبه الدولي فيل فودين، لانفتاحه بشأن المشاكل النفسية التي عانى منها الموسم الماضي.

وكان فودين أحد أبرز لاعبي سيتي هذا الموسم، إذ سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في أول سبع مباريات، لكن ذلك لم يكن كافياً لاستدعائه إلى تشكيلة توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

وفي مايو الماضي، اعترف فودين بأنه كان يمر «بالكثير من الأمور خارج الملعب على المستوى الذهني»، مشيراً: «أحياناً تكون في الحياة أمور أكبر من كرة القدم».

وعلّق جوارديولا في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» بالقول: «يا له من اعتراف قوي، شخصية مثل فيل قادرة على التفتح والتحدث إلى جميع فئات المجتمع، اليوم يعاني المراهقون الصغار، وحتى كبار السن، من هذا الأمر، لا أحد بمنأى عن ذلك، بل يمكن للجميع أن يكونوا كذلك».

وأشار: «قبول الواقع، يا له من أمر رائع، لهذا السبب عندما أراه الآن، وأنسى مستواه المتميز، وكيف كان، وفرحته في التدريبات، وضحكته، وصوته في غرفة الملابس، وعودته، هذا ما نريده تماماً».

وأوضح: «أنا سعيد بتحسنه تدريجياً، تشاهد المباريات وتجده يشارك في أشياء كثيرة».

وتطرق جوارديولا إلى التقارير الإعلامية التي تتحدث عن رغبة العديد من الأندية، وفي مقدمتها برشلونة في التعاقد مع القناص النرويجي إيرلينج هالاند «25 عاماً» رغم ارتباطه بعقد مع السيتي لمدة تسعة أعوام، وقال: «هل يمكنك إخباري بنادٍ واحد لا يحلم بالتعاقد مع إيرلينج هالاند؟ أتفهم حلم برشلونة بهالاند، وجميع أندية العالم، لو لم يكن إيرلينج معنا، لكان انضمامه إلى مانشستر سيتي حلماً».

وأكد: «بصراحة، لا أعرف ماذا سيحدث، أعلم أن لديه عقداً طويل الأمد هنا، وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد، ويسجل الكثير من الأهداف، أعتقد أن إيرلينج ليس غبياً ليوقّع على شيء لا يريده، هذا أمر مؤكد، لكن في كرة القدم، من يعرف ما سيحدث في المستقبل؟ لا أحد يعرف».