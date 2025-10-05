الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند

جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند
5 أكتوبر 2025 14:11

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب إشبيلية يتغزل في الفوز الكاسح على برشلونة
بيدري: برشلونة يفشل في الهروب من الضغط!


أثنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على لاعبه الدولي فيل فودين، لانفتاحه بشأن المشاكل النفسية التي عانى منها الموسم الماضي.
وكان فودين أحد أبرز لاعبي سيتي هذا الموسم، إذ سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في أول سبع مباريات، لكن ذلك لم يكن كافياً لاستدعائه إلى تشكيلة توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا.
وفي مايو الماضي، اعترف فودين بأنه كان يمر «بالكثير من الأمور خارج الملعب على المستوى الذهني»، مشيراً: «أحياناً تكون في الحياة أمور أكبر من كرة القدم».
وعلّق جوارديولا في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» بالقول: «يا له من اعتراف قوي، شخصية مثل فيل قادرة على التفتح والتحدث إلى جميع فئات المجتمع، اليوم يعاني المراهقون الصغار، وحتى كبار السن، من هذا الأمر، لا أحد بمنأى عن ذلك، بل يمكن للجميع أن يكونوا كذلك».
وأشار: «قبول الواقع، يا له من أمر رائع، لهذا السبب عندما أراه الآن، وأنسى مستواه المتميز، وكيف كان، وفرحته في التدريبات، وضحكته، وصوته في غرفة الملابس، وعودته، هذا ما نريده تماماً».
وأوضح: «أنا سعيد بتحسنه تدريجياً، تشاهد المباريات وتجده يشارك في أشياء كثيرة».
وتطرق جوارديولا إلى التقارير الإعلامية التي تتحدث عن رغبة العديد من الأندية، وفي مقدمتها برشلونة في التعاقد مع القناص النرويجي إيرلينج هالاند «25 عاماً» رغم ارتباطه بعقد مع السيتي لمدة تسعة أعوام، وقال: «هل يمكنك إخباري بنادٍ واحد لا يحلم بالتعاقد مع إيرلينج هالاند؟ أتفهم حلم برشلونة بهالاند، وجميع أندية العالم، لو لم يكن إيرلينج معنا، لكان انضمامه إلى مانشستر سيتي حلماً».
وأكد: «بصراحة، لا أعرف ماذا سيحدث، أعلم أن لديه عقداً طويل الأمد هنا، وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد، ويسجل الكثير من الأهداف، أعتقد أن إيرلينج ليس غبياً ليوقّع على شيء لا يريده، هذا أمر مؤكد، لكن في كرة القدم، من يعرف ما سيحدث في المستقبل؟ لا أحد يعرف».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر
مانشستر سيتي
برشلونة
إيرلينج هالاند
بيب جوارديولا
فيل فودين
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©