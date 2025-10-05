الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»

«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
5 أكتوبر 2025 14:26

 
أبوظبي (الاتحاد)

واصل فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية، عروضه الاستثنائية في الموسم الحالي، حيث أحرز النجم الصاعد إسحاق ديل تورو فوزاً تاريخياً في جيرو ديل إميليا بعد أداء بطولي على قمة «سان لوكا»، فيما واصل براندون ماكنالتي السيطرة على صدارة الترتيب العام في «طواف كرواتيا» قبل مرحلته الختامية.
وأثبت ديل تورو مجدداً أنه رجل المناسبات الكبرى، حيث تفوّق في الأمتار الأخيرة على البريطاني توم بيدكوك، في ختام ناري على الطريق الصاعد الشهير «سان لوكا»، ليحصد انتصاراً كلاسيكياً جديداً يضاف إلى رصيده المتميز.
وبهذا الفوز، يصل ديل تورو إلى انتصاره الـ 14 في الموسم الحالي، مؤكداً مكانته أحد أبرز دراجي اليوم الواحد على الساحة العالمية، كما يُسجّل أطول سباق يظفر به في مسيرته الاحترافية حتى الآن، كما أن «الإمارات للدراجات» وصل إلى «الفوز 88» هذا الموسم.
وقال ديل تورو: «كنت محمياً من الفريق بشكل رائع، وهذا منحني الفرصة لأوفر طاقتي، وأركّز على الصعود الأخير، في الأمتار الأخيرة شعرت بأنني أملك القوة الكافية لتقليص الفارق والظفر بالسباق».
كما عزّز «الإمارات للدراجات» يومه المتميز بنتيجة قوية في المرحلة الخامسة من «طواف كرواتيا»، حيث أنهى روي أوليفيرا في المركز الثاني، بعد منافسة شرسة في شوارع أوباتيا السريعة والتقنية، بينما حافظ براندون ماكنالتي على صدارته للتصنيف العام بجدارة، كان أوليفيرا قريباً من الفوز، لكن الحسم جاء بفارق ضئيل لمصلحة الفرنسي بول ماجنييه «سودال-كويك ستيب»، ليكتفي روي أوليفيرا بالمركز الثاني في سباق مثير حتى الأمتار الأخيرة.

 

